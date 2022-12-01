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自從香港出入境政策放寬後，就開始見到身邊的朋友買機票去旅行，每天都上載自己外遊打卡照片，讓人十分羨慕。大家今年又有沒有打算去旅行呢？如果有，就對了！最近，港鐵公司宣布推出機場快線3大乘車優惠，要去機場的你趕快記下吧！

港鐵乘車優惠│1. $1搭機場快線

港鐵公司將於2022年12月7日推出「搶HK$1機場快線車票」活動，大家登記成為MTR Mobile用戶後，在7日的下午2時進入MTR Mobile，就可以在「我的獎賞」內搶$1機場快線車票，名額有10,000個。

成功搶到$1機場快線車票後，24小時內就會一個獨有優惠碼加入到MTR Mobile「我的獎賞」內的「禮品 」頁面。大家可以在12月8日至2023年1月31日使用該優惠碼，就可以於MTR Mobile或港鐵網站買到$1機場快線單程車票，車票的有效期為購買日起92天內。

機場快線（圖片來源：MTR）

港鐵乘車優惠│2. 小童免費+長者半價搭機場快線

而第二個港鐵機場快線乘車優惠就是半價，由2022年 12月16日至2023年1月29日，3至11歲小童可以免費搭機場快線（要用小童八達通）；而65歲或以上的者使用長者八達通或樂悠咭搭機場快線，香港站、九龍站或青衣站往返機場站都有半價優惠。

港鐵乘車優惠│3. 的士轉乘 7折購買機場快線車票

大家如果會坐的士的話，由2022年12月16日至2023年6月30日可經MTR Mobile跳轉至預約的士平台etaxi，在該平台上預約的士前往香港站、九龍站 或青衣站後，就可以7折搭機場快線到機場；回程時同樣經MTR Mobile到etaxi原價購買機場快線車票，再轉乘的士即有30%車票等值之的士車費回贈。

2大驚喜彩蛋：王菀之新歌《飛得去旅行》+快閃免費防疫用品

於2022年12月16日起，會有一輛以「機鐵仔」為主題的機場快線，除了車卡內將貼滿「機鐵仔」圖案外，仲有聽到王菀之唱改編自黎明《眼睛想旅行》的新歌《飛得去旅行》。

於2022年12月20日至24日期間，「機鐵仔 」於機場快線香港站、九龍站及青衣站快閃派限量版「機鐵仔」防疫用品，包括：藍天白雲「機鐵仔」圖案袋、消毒搓手液加濕紙巾、口罩及口罩套，方便大家旅行時使用。

快閃派限量版「機鐵仔」防疫用品（圖片來源：MTR）







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