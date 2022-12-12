加入最愛專欄 收藏文章

天氣又冷又乾，真的要經常搽保濕及潤膚的產品，最近美國護膚品牌Babo Botanicals推介3款不含常見致敏成分、有效滋潤保濕的產品。另外，這個品牌今次更推出著數優惠，只要購買指定金額就可以參加叱咤頒獎禮門券大抽獎，一齊看看怎樣參加吧！

不少人護膚產品上都追求天然有機的產品，而美國護膚品牌Babo Botanicals主打所有產品均經皮膚科醫學測試，不含常見致敏成分，包括：Paraben防腐劑、Phthalate 塑化劑、SLS 界面活性劑、礦物油、甲醛、二苯甲酮或辛氧酸酯、大豆、乳製品、麩質、花生、合桃、杏仁及人造香料。今次推介的是3款安全天然的王牌產品。

1. 奇蹟保濕霜

奇蹟保濕霜有Nutri-Soothe™ 複合物及多種有機成分，好像溫和保濕的燕麥水解蛋白、促進細胞再生和癒合的向日葵籽油及維他命E。

奇蹟保濕霜 Miracle Moisturizing Cream $125（圖片來源：Babo Botanicals）

2. 奇蹟保濕霜（無香料）

獲EWG 認證的奇蹟保濕霜（無香料）天然安全，當中包含了Nutri-Soo the™ 複合物、有機洋甘菊及有機金盞花，有助緩和痕癢及鎮靜修復肌膚有濕疹肌的朋友可以一試。

奇蹟保濕霜（無香料）Miracle Moisturizing Cream, Fragrance Free $145（圖片來源：Babo Botanicals）

3. 有機礦物防曬日霜

不論冬天及夏天都應該要防曬，最後一款產品是有機礦物防曬日霜，這款日霜經美國FDA認證有效抵擋UVA及UVB光線。另外，日霜內含蜂蠟、蘆薈、綠茶萃取及玫瑰果成分，能做到防曬同時護膚。

有機礦物防曬日霜 Daily Sheer Mineral Face Sunscreen Lotion SPF40 $160（圖片來源：Babo Botanicals）

另外，Babo Botanicals今次更推出著數優惠，只要由11月21日至12月20日購買Babo Botanicals產滿$300，即可參加大抽獎，獎品是「Katch優惠平台呈獻《2022 年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》」門券2張，2輪抽獎一共會送出320張門劵！參加方法如下：

● 由11月21日至12月20日於指定門市或網店成功購買Babo Botanicals任何正貨產品淨額滿 $300，可憑相關發票於官方網站登記參加抽獎

● 顧客於2022年12月12 日，所有於指定門市或網店的有效交易經網上登記後，每張有效發票可獲得雙倍(即2次)抽獎機會。

● 每名參加者總參加次數不限，參加資格以單一發票計算，即購買次數愈多，中獎機會愈大

（圖片來源：Babo Botanicals）

詳情可在官網查詢。







加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇