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今年12月是個忙碌的月份。四年一度的世界盃，加上聖誕節，令人好想瘋狂開Party！開Party當然少不了美食！即日起至12月27日，全線一田超市及特別展場舉行「一田聖誕食品節」，前菜冷盤、靚肉海鮮、滋味輕食、美酒、甜點等應有盡有！即睇有乜買items！

【一田聖誕食品節】大餐必備

一頓豐盛的晚餐，絕對要由餐前小食揭開序幕！一盒「西班牙杜洛克火腿三重奏」可以探索3個不同部位及切法的24個月風乾火腿；配搭肉質結實鮮美、用橡木和櫸木煙燻的「蘇格蘭高地煙三文魚」，加上粒粒晶瑩飽滿的「北海道急凍三文魚籽醬油漬」，簡單擺盤已經格調十足！

西班牙杜洛克火腿三重奏（風乾24個月）

［40克x 3包］原價$238／特價$208

蘇格蘭高地煙三文魚（原味／香草）

原價$72.9／特價$62.9

北海道急凍三文魚籽醬油漬

原價$258／特價$238

來到主食部分，想在家都可以歎到世界名菜，必定要試一田獨家的「英國急凍黑松露威靈頓牛柳」，有別於一般蘑菇醬，更以人手裹上酥皮，氣炸加熱即可上菜！想過一個法式聖誕？推介「法國Feyel急凍熟油封鴨脾」，只需煎鍋或焗爐加熱即成油香四溢的經典菜，更可沿用其鴨油煮薯仔等配菜！另外亦可選以蒜牛油番荽作調味的「法國田雞腿」，加上法國烹飪界瑰寶法國鵝肝，寧舍好滋味！

英國急凍黑松露威靈頓牛柳（2人份）

原價$258／特價$228

*一田獨家

法國Feyel急凍熟油封鴨脾

原價$89.8／特價$85.8

法國急凍田雞腿（蒜牛油番荽味）

原價$98／特價$85

法國急凍鵝肝（切片）

原價$148（100克）／ 特價$138（100克）

無飯不歡的「澱粉控」想要吃得夠格調？來一個「Trevijano意大利飯」，一盒混合牛肝菌、番茄、羅勒等材料，以牛油翻炒再加水煮20分鐘即上餐桌，勁方便！加上一包有齊青口、蜆、蝦等海鮮食材的急凍真空包，按包裝上翻熱7分鐘即可煮出廚神級地道風味！最後來一客「水牛城辣火雞翼」或「美式BBQ醬燒火雞翼」作點綴，夠晒惹味！

Trevijano舞茸牛肝菌意大利飯／地中海風味西班牙番茄乾意大利飯（2-3人份）

原價$68（盒）／特價$118（2盒）

意大利急凍海鮮料理包（番茄汁／海鮮汁）

原價$92（1盒）／特價$148（2盒）

水牛城辣火雞翼／美式BBQ醬燒火雞翼

原價$42.9／特價$39.9

聖誕Party怎少得了烤雞！由本地生產的「聖誕焗焗雞」，特地選用冰鮮三黃雞，加熱後依然軟滑多汁，儀式感十足！

聖誕焗焗雞（蒜香蜜糖味）

$198

還有各種「打卡-able」矜貴應節食材，包括澳洲和牛肩眼、美國煙火雞、北海道原隻鱈場蟹、巴西野生龍蝦尾、法國聖米歇爾山灣冰鮮活藍青口、日本北海道急凍帶子等靚肉海鮮！

法國聖米歇爾山灣冰鮮活藍青口

原價$145／特價$118

*一田獨家

澳洲冰鮮和牛肩眼（M4-M5）

原價$49.8（100克）／特價$44.8（100克）

美國急凍煙火雞（約10-12磅）

原價$568／特價$538

巴西急凍野生龍蝦尾（6-8安士）（2隻裝）

原價$238／特價$208

日本北海道急凍鱈場蟹（約2.5-2.9公斤）

原價$2,088／特價$1,888

日本北海道急凍帶子（1公斤）

原價$388／特價$338

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