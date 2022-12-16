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聖誕、農曆新年假期將至，想去旅行的心正蠢蠢欲動，到底去「基本款」的日本、韓國？還是先去一轉歐遊？除了挑選旅行目的地買機票，出外旅行還要預備住宿、兌換當地貨幣，甚至購買旅遊保險！覺得買旅遊保險好煩？其實市面有很多張信用卡都會贈送免費旅遊保險，幫你慳一筆！即睇你有無相關信用卡！

（圖源：unsplash）

即睇6張包免費旅遊保險信用卡的保障範圍、最高保障金額！

【免費旅遊保險信用卡】1. Citi PremierMiles信用卡

承辦保險公司：蘇黎世保險

受保人：持卡人、配偶及受養子女

憑Citi PremierMiles信用卡主卡全數繳付出境及入境香港之機票／整個旅程的全部住宿費用／團費，信用卡持有人及其家人便可享受免費旅遊保險。

［保障範圍｜每次「受保旅程」之「最高賠償額」（港元）］

醫療保障：（個人）$500,000／（家庭）$1,500,000

意外保障：（持卡人或配偶）$750,000／（受養子女）$500,000／（家庭）$2,000,000

行李保障：（個人）$10,000／（家庭）$30,000

遺失旅遊證件及／或「旅行票」：（個人）$3,000／（家庭）$9,000

旅程延誤：

a. ［每滿五小時$300］（個人）$3,000／（家庭）$9,000

b. ［因旅程延誤引致之額外酒店費用］（個人）$2,000／（家庭）$6,000

c. ［因旅程延誤引致之更改行程費用］（個人）$5,000／（家庭）$15,000

行李延誤津貼［滿五小時後］：（個人）$1,000／（家庭）$3,000

取消行程：（個人）$10,000／（家庭）$30,000

縮短行程：（個人）$10,000／（家庭）$30,000

Citi PremierMiles信用卡卡主更可以低至$66升級至「尊貴計劃」（原價$290），享受雙倍旅遊意外保障，並使用Citi Pay with Points憑分消費抵銷簽賬。

更多保障範圍及賠償金額詳情（按此）

Citi PremierMiles信用卡

最低年薪要求：60萬

年費：$3,800（首年年費豁免）

按此申請







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