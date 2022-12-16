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新一年的目標一定是瘋狂去旅行，趕快用掉這3年所存的飛行里數。最近，國泰航空推出國泰大抽獎，頭獎會獲得500,000里數。另外，推薦朋友成為國泰會員，都可以得到500里數。機會來了，一齊看看怎樣可以參加抽獎啦！

（圖片來源：國泰航空）

「亞洲萬里通」飛行里數差一點點才換到機票，可以怎麼辦？國泰航空最近推出「與『里』再相聚」的國泰大抽獎，一共送出總值500萬「亞洲萬里通」里數獎賞。大家只要即日起至2023年1月31日，經指定頁面新登記成為國泰會員，或者現有會員成功推薦一位親友經指定頁面成為國泰會員，都可以得到500 Asia Miles及一次抽獎機會。換句話來說，就是推薦人數愈多，抽中的機會愈高。

一齊看看到底有甚麼獎品吧！國泰大抽獎將送出總值500萬「亞洲萬里通」里數獎賞包括：

● 頭獎：500,000里數（名額2位）

● 二獎：200,000里數（名額10位）

● 三獎：50,000里數（名額20位）

● 四獎：10,000里數（名額50位）

● 五獎：5,000里數（名額100位）

頭獎竟然是500,000里數，仲要有2個名額。500,000里數兌換甚麼呢？1程的短途經濟客艙要10,000「亞洲萬里通」里數；1程的中途經濟客艙要22,000「亞洲萬里通」里數；而1程的長途經濟客艙要30,000「亞洲萬里通」里數。即是，500,000里數可以換成25次來回東京或首爾的機票，又可以換成8次來回巴黎或倫敦的機票。

（圖片來源：UNSPLASH）

（圖片來源：亞洲萬里通）

另外，編輯教你怎樣5步登記國泰會員：

1. 分享指定登記頁面給你的好友，按「現即登記申請」

2. 輸入手提電話號碼用作登入ID，並輸入驗證碼

3. 填寫個人資料

4. 輸入推薦人之國泰會員號碼

5. 建立密碼

成功！你經指定登記頁面成功登記為會員後，你及你的推薦人都會獲得500 Asia Miles及一次抽獎機會。

日期：即日起至2023年1月31日

抽獎結果公佈：2023年2月15日

指定頁面







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