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臨近年尾，聖誕節將至，加上距離農曆新年只有一個月，好想將屋企執拾整齊，趁機送舊迎新，添置一些新傢俬或電器！想屋企添置傢俬或電器，除了考慮款式和實用性，最最最緊要：價錢！Pricerite實惠、IKEA宜家家居、Francfranc等家品店，最近都有推出不同的聖誕及新春優惠，買傢俬、買家品、買電器通通都有得減，部分精選人氣商品更低至2折！即睇！

【2022年尾大減價】實惠：傢俬6折！家品2折！迪士尼主題精選產品25折！

Pricerite實惠正推出新春第三擊，傢俬部精選貨品低至6折及推出高達$5,000的即減優惠。而家品部精選貨品低至2折之外，更同時推出新春實惠賞：買滿$100即送$380家品購物券！同場更加推DBS信用卡優惠，DBS信用卡持卡人只要於Pricerite實惠門市、網上商店式，或用手機APP簽賬，即可享高達$400「一扣即享」折扣，或憑優惠碼「DBSCNY23」享9折優惠！

RED APPLE紅蘋果R952-48三門五櫃桶衣櫃（1191W x 600D x 2160Hmm）

原價$5,599／優惠價$4,199

【保證農曆新年前送貨】

Sweet Dream金美夢Coolmax清爽護脊床褥（厚度6"）

低至$2,799

［贈品：金美夢舒適枕頭（原價$250）48"以下送1個，48"或以上送2個，贈品數量有限，送完即止］

【保證農曆新年前送貨】發票日翌日起計14至21個工作天送貨

Samsung三星7kg 700轉頂揭式高排水位洗衣機WA70M4400SS／SH（銀色）

原價$3,390／優惠價$2,690

Rasonic樂信牌20L蒸氣焗爐RSG-TT203/B（藍色）

原價$2,980／網店獨家優惠價$1,980

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原價$2,280／網店獨家優惠價$1,680

迪士尼主題精選產品低至25折

實惠更和迪士尼合作於九龍灣Megabox旗艦店悉心打造了「迪士尼家品系列陪你過聖誕」陳列室，迪士尼主題精選產品低至25折，其中Cottex迪士尼系列柔軟布套裝（單人／雙人）由$799起減至$188起！巴斯光年款的Smart Ultra-Air Plus IoT智能紫外光空氣淨化冷暖風機亦由$2,980減至$1,680！凡購買任何迪士尼系列產品，更可加$19換購迪士尼系列儲物盒［三眼仔／迪士尼公主／鋼牙與大鼻］！迪士尼粉絲必換！

Cottex迪士尼系列柔軟布套裝（單人／雙人）

原價$799起／優惠價$188起

低至25折獨家印花換購德國名牌廚具

實惠亦再次聯乘德國著名廚具品牌Carl Schmidt Sohn，推出低至25折獨家印花換購Chef 御廚系列廚具活動。即日起至2023年2月27日，只要在Pricerite實惠各門市或網店購物每滿指定金額即送印花1個，買指定家品更可賺取額外印花，集齊10個印花便可以低至25折獨家換購德國卡爾牌Carl Schmidt Sohn Chef御廚系列廚具！（即睇換購活動詳情）

Pricerite實惠「家居換裝 搶貨迎新春」優惠活動

日期：即日起至2023年1月2日

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