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香港快運（HK Express）又推出首爾、大阪及東京快閃 48 小時機票，單程機票低至 $448，像首爾來回機票，連稅後每人最平也不過 $1,832，橫跨情人節，平飛日本、韓國賞雪浸溫泉夠浪漫！

HK Express 今次一連兩日推出限時首爾、大阪及東京平機票，單程機票分別低至$448、$598 及 $668，旅遊日期橫跨 1 月初至 3 月中。以價錢最低的首爾為例，出發和回程大部分都有 2 個時段可選，不計農曆新年，星期六、日的單程機票同樣為 $448，連稅後每人最平只需 $1,832。若是飛往日本東京（羽田），單程機票則為 $668，從官網所見，出發和回程只有一個時段，航班選擇相對較少，不過連稅後每人最平 $2,357 便可以飛去東京，比平時一張 $4,000 的日本機票更划算了。

預訂日期︰即日至2022年12月23日

旅遊日期︰東京及首爾航班 — 2023年1月5日 - 3月16日

大阪航班 — 2023年1月27日至3月16日







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