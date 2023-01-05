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MUJI控注意！即日起，MUJI無印良品一連6星期推出折扣優惠，大量男女服飾、鞋履配飾、零食、家居收納好物、護膚用品低至42折發售，最平$9起就有交易！門市、網上商店都有優惠！一般商品買滿$500或以上更可免費送貨！即睇有乜筍貨必買！

【MUJI無印良品大減價】必買items（1）棉質法蘭絨織單人被套

棉質法蘭絨織單人被套

原價$320／特價$208

【MUJI無印良品大減價】必買items（2）羊毛圖案圍巾

羊毛圖案圍巾

原價$150／特價$88

【MUJI無印良品大減價】必買items（3）有機棉二重紗織無側縫長袖睡衣

有機棉二重紗織無側縫長袖睡衣（男／女裝）

原價$280／特價$228

【MUJI無印良品大減價】必買items（4）有機棉撥水加工束繩便服鞋

有機棉撥水加工束繩便服鞋（男／女裝）

原價$195／特價$158

【MUJI無印良品大減價】必買items（5）女裝有機棉混紐紋織直角襪

女裝有機棉混紐紋織直角襪

原價$25／特價$18

【MUJI無印良品大減價】必買items（6）舒適貼頸枕

舒適貼頸枕（海軍藍色）

原價$108／特價$86.4

【MUJI無印良品大減價】必買items（7）藤織小物盛器連手挽

藤織小物盛器連手挽

原價$100／特價$80

【MUJI無印良品大減價】必買items（8）敏感肌爽膚水

敏感肌爽膚水（高保濕）

原價$55／特價$49.5

【MUJI無印良品大減價】必買items（9）敏感肌乳霜

敏感肌乳霜（保濕）

原價$88／特價$79.2

【MUJI無印良品大減價】必買items（10）士多啤梨啫喱夾心棉花糖

士多啤梨啫喱夾心棉花糖

原價$10／特價$9

MUJI無印良品折扣優惠

優惠期：即日起至2023年2月12日

網上商店（按此）







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