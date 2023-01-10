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位於尖沙咀的 SOGO 崇光百貨，因租約期滿將營業至 3 月 12 日，近日正舉行結業清貨減價，衣服、飾物、旅行喼、化妝品、護膚品統統低至 5 折。

女士最關心一定是化妝品和護膚品優惠，必買人氣 Lancome 小黑瓶 115ml 套裝本來要成 $3,685 ，折後只需 $1,850，即半價就能入手。NARS 原生光定妝套裝則一套有齊 3 件美妝產品，包括「小白餅」原生光蜜粉餅、唇膏等，68 折後只需 $370。多個品牌的床上用品也有折扣，像雅蘭床褥指定款式低至 56 折，唔使 $4,000 買到。即睇有咩心手 item，掃平貨過年啦！

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ Lancome 小黑瓶 115ml 套裝

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特價 $1,850／原價 $3,685

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ M.A.C 零瑕疵完美底妝組合

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特價 $735／原價 $1,105

尖沙咀SOGO減價必買推介｜YSL 皇牌美唇套裝

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特價 $740-780／原價 $975-$1,015

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特價 $160／原價 $320

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ CLARK 男／女裝皮鞋

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特價 $649-799／原價 $1299-1599

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ DELSEY Comete 22”／26”／30” 行李箱

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特價 $980-$1,580／原價 $1,960-2,760

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ 康維他 Comvita 瑞瓦瑞瓦蜂蜜 500 克 2 件

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特價 $239／原價 $478

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ 黑酢家 KUROZU 日本黑豆烏龍茶 70克

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特價 $49／原價 $98

尖沙咀SOGO減價必買推介｜雅蘭床褥 AIRLAND 舞動床褥（48”x72” ／75”）

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特價 $3,999／原價 $7,160

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特價 $1,399／原價 $3,000

雖然尖沙咀的 SOGO 崇光百貨只營業至 3 月中，但銅鑼灣店將維持正常運作。而且啟德 SOGO 全新旗艦店也將於今年落成，「雙子塔」般設計，集商業、娛樂、餐飲等設施於一身，預計將成為本港最大的百貨公司。

崇光尖沙咀結業大激減

優惠期︰即日至 2023 年 1 月 17 日

詳情︰www.sogo.com.hk/tc/happenings/tst_closing_super_sale







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