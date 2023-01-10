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2023-01-10Text: Louise Yuen

SOGO｜尖沙咀崇光百貨3月中結業！清貨減價低至5折！必買人氣Lancome小黑瓶、YSL皇牌美唇套裝、行李箱、床上用品

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　　位於尖沙咀的 SOGO 崇光百貨，因租約期滿將營業至 3 月 12 日，近日正舉行結業清貨減價，衣服、飾物、旅行喼、化妝品、護膚品統統低至 5 折。

 

 

 

　　女士最關心一定是化妝品和護膚品優惠，必買人氣 Lancome 小黑瓶 115ml 套裝本來要成 $3,685 ，折後只需 $1,850，即半價就能入手。NARS 原生光定妝套裝則一套有齊 3 件美妝產品，包括「小白餅」原生光蜜粉餅、唇膏等，68 折後只需 $370。多個品牌的床上用品也有折扣，像雅蘭床褥指定款式低至 56 折，唔使 $4,000 買到。即睇有咩心手 item，掃平貨過年啦！

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ Lancome 小黑瓶 115ml 套裝

 

Lancome 小黑瓶 115ml 套裝

特價 $1,850／原價 $3,685

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ M.A.C 零瑕疵完美底妝組合

 

M.A.C 零瑕疵完美底妝組合

特價 $735／原價 $1,105

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜YSL 皇牌美唇套裝

 

YSL 皇牌美唇套裝

特價 $740-780／原價 $975-$1,015

 

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ Le Coq Sportif 衛衣

 

Le Coq Sportif 男裝衛衣

特價 $160／原價 $320

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ CLARK 男／女裝皮鞋

 

CLARK 男／女裝皮鞋

特價 $649-799／原價 $1299-1599

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ DELSEY Comete 22”／26”／30” 行李箱

 

DELSEY Comete 22”／26”／30” 行李箱

特價 $980-$1,580／原價 $1,960-2,760

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ 康維他 Comvita 瑞瓦瑞瓦蜂蜜 500 克 2 件

 

Comvita 瑞瓦瑞瓦蜂蜜 500 克 2 件

特價 $239／原價 $478

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜ 黑酢家 KUROZU 日本黑豆烏龍茶 70克

 

日本黑豆烏龍茶

特價 $49／原價 $98

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜雅蘭床褥 AIRLAND 舞動床褥（48”x72” ／75”）

 

雅蘭床褥 AIRLAND 舞動床褥（48”x72”／75”）

特價 $3,999／原價 $7,160

 

尖沙咀SOGO減價必買推介｜CHERRY 100% 純桑蠶絲被

 

CHERRY 100% 純桑蠶絲被（單人至加大）

特價 $1,399／原價 $3,000

 

　　雖然尖沙咀的 SOGO 崇光百貨只營業至 3 月中，但銅鑼灣店將維持正常運作。而且啟德 SOGO 全新旗艦店也將於今年落成，「雙子塔」般設計，集商業、娛樂、餐飲等設施於一身，預計將成為本港最大的百貨公司。

 

崇光尖沙咀結業大激減

優惠期︰即日至 2023 年 1 月 17 日

詳情︰www.sogo.com.hk/tc/happenings/tst_closing_super_sale

 

 

 

 

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