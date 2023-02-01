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2023-02-01Text: Louise Yuen

小輪加到$5！的士又想加！節省交通費必學！港鐵、九巴最新優惠站名單！拍卡入閘/ 搭車即慳最多$4（附港鐵+九巴優惠站地點）

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交通優惠2023｜疫情過後，香港人的生活開始復常，但隨之而來卻是一浪接一浪加價潮。行政會議昨天（31日）通過天星小輪加價申請，鐵定在 4 月 3 日起平均加幅約五成半，而九巴及龍運巴士早前又申請加價，相信來年交通費也只會有增無減。ETnet 為大家整理各公共交通工具的優惠，一次過睇勻港鐵特惠站、九巴優惠站最新地址，輕輕鬆鬆搭車慳2至4蚊！

 

Read more︰加價2023｜電費／膠袋費／泊車費元旦後即加價！一文睇7大公共服務收費加幅

 

交通優惠2023｜港鐵特惠站︰40部遍佈港九新界！拍完入閘慳2蚊

 

　　由港鐵及八達通公司推出的「港鐵特惠站」多達 40 個，遍佈港九新界，只要在「港鐵特惠站」用成人八達通拍一拍，當天於指定港鐵站入閘即有 $2 優惠！要留意，該優惠並不覆蓋機場快線、機場快線免費港鐵接駁車、全月通加強版乘搭指定路線（包括繳付頭等額外費的乘客），以及經尖沙咀及尖東站轉線並於 30 分鐘轉線時限內使用特惠站。

 

 

下一頁︰港鐵特惠站位置

 

 

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