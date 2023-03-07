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2023-03-07Text: Sammy Leung

搶平機票 │ 機票限時優惠！$3飛越南？日本高松單程未連稅$368！即睇去邊4個地方旅行最抵！

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　　是時候飛了！大家買好今年旅行的機票沒有？如果還未想好會去哪一個地方的話，不如考慮一下以下4個地方，日本高松、胡志明市、峴港及富國島。剛好有2間航空公司有機票優惠，其中更有未連稅單程最平$3！真的十分吸引，快點去看看吧！

 

平機票│1. HK Express：日本高松單程未連稅$368

 

　　HK Express推出日本高松機票優惠，大家於2023年3月7日至3月8日購買2023年4月16日至7月13日的香港飛高松，


 


(圖片來源：UNSPLASH)

 

　　在選擇日期後，就會看到HK Express當日會不會有航班，還有單程未連稅的機票價錢最平為$368。不過要留意的是，這個價錢是「Fun優惠」，即是只包括手提行李。

 

 單程未連稅的機票價錢最平為$368。

 

單程未連稅的機票價錢最平為$368。

 

　　所以在今次優惠中，一人最平由香港飛高松來回的連稅後價錢為$1,562。另外，大家有需要的話可以再加錢託運行李，一程20Kg收費為$290，25Kg為$360。

 

一人最平香港飛高松來回的連稅後價錢為$1,562

 

「Fun優惠」只包括手提行李，有需要的話可再加錢託運行李

 

詳情及準確價錢可到HK Express官網查詢，一切以官方為準。

 

預計日期：2023年3月7日至3月8日

旅行日期：2023年4月16日至7月13日

詳情：https://www.hkexpress.com/zh-hk/promos/tak_flashsale_0307/

 

下一頁：單程未連稅$3飛越南3地方

 

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