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DON DON DONKI近年在香港開設愈來愈多分店，好多人一進店就會開始「購物」Mode，聽著DON DON DONKI的音樂、揀選著來自日本的零食或日用品，真的好像去了日本一樣。而最近，DON DON DONKI聯乘ANA推出大抽獎，當中大獎更是雙人日本來回機票！即睇參加方法！

「日本へGO!!!」大抽獎獎品

DON DON DONKI 聯乘 ANA推出「日本へGO!!!」大抽獎，只要DONKI App會員於2023年3月18日至2023年4月17日期間，在DON DON DONKI 9間分店單一消費滿港幣三百元或以上，就有機會參加大抽獎，先看看獎品：

● 大獎：雙人ANA來回香港至日本東京經濟客位機票（名額：3個）

● 二獎：ANA HONU 1:200 A380飛機模型（名額：5個）

● 三獎：DONKI dMiles一萬份（名額：2個）

● 四獎：ANA折疊手挽袋（名額：20個）

4 Steps登記抽獎活動

好！看完獎品，就快看看到底怎樣可以參加今次的「日本へGO!!!」大抽獎，教你4 Steps登記今次抽獎活動！

1. 於任何DON DON DONKI 9間分店單一消費滿港幣三百元或以上

2. 付款時掃瞄DONKI App會員編號記錄消費

3. 登入指定網站，登記個人資料

4. 訂閱ANA電郵通訊

下一頁：即睇9間分店及抽獎結果公布日期







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