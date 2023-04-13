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不少人退休都會考慮北上，如果剛好在深圳市居住，不妨考慮一下申請深圳政府推出的頤年卡。頤年卡連香港的長者都可以使用，在深圳裡可以用卡免費搭公共交通工具、進入深圳市各文化場所、享長者食堂優惠等。即睇各種優惠及怎樣申請。

智慧養老頤年卡，簡稱「頤年卡」，是深圳政府養老服務的電子身份憑證卡，由深圳市民政局委託平安銀行發行，這張聯名金融IC卡可以在全深圳通用，一卡多個用途：

身份識別

敬老優待

政策性津貼發放

金融借記賬戶

深圳通



頤年卡申請對象及方法

頤年卡連港澳台的長者都可以申請，只要符合2條件：

1. 在深圳市居住

2. 年滿60周歲的長者

想申請的話，方法十分簡單，只要本人持有效身份證件和本人手機在平安銀行深圳市各營業網點辦理；另外，可以先在平安銀行微信公眾號、平安口袋銀行APP或者掃描以下二維碼，按要求填好個人資料。



有效身份證件包含：

國內二代居民身份證

香港、澳門特別行政區的港澳居民來往內地通行證或中華人民共和國港澳居民居住證

台灣地區居民為台灣居民來往大陸通行證或中華人民共和國台灣居民居住證



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