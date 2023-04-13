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消費券4月16日派發，相信大家都蓄勢待發，mark低不少心頭好，準備掃貨！為迎合一眾購物狂，各大商場都推出不同消費券優惠，用消費券購物隨時可賺取高達幾千元的現金券，又或參加大抽獎贏走巨獎！究竟攞住消費券邊度買嘢最筍？即睇！

消費券商場優惠2023 | 1. 恒基七大商場購買超易賺$50現金券、最多賺$600電子祥禮券

恒基地產旗下商場遍滿九龍新界，包括MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心 2 期及 3 期）、MOSTown 新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心．沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，總有一個喺你左近！每個商場都有大大小小連鎖店，總會有購物清單上的商店！只要成為集團H·COINS 會員，就能賺盡「消費券多重賞」優惠！

七大商場將於4月16日起推出消費券儲電子印花活動，客人單一消費滿$200，即可在H·COINS會員App獲得電子印花1枚，儲夠4枚印花，便會自動發放$50恒基商場購物電子禮券到會員帳戶內，輕鬆賺取$50現金券！

假如想買電器、傢俬等相對昂貴的商品，或者準備到同一商場的不同商舖搜羅心頭好，一樣有著數！只要於單一商場即日累積消費滿$2,000，親臨消費商場禮賓會員專區或禮賓部，即可獲得總值$150恒基地產旗下商場電子禮券組合。另外，單一商場即日消費滿$5,000，更可額外獲得總值$600恒基地產旗下商場電子禮券組合，彈性十足。

單一商場即日累積消費滿$2,000：

總值$150恒基地產旗下商場電子禮券組合

（$50 購物電子禮券2張及$50餐飲電子禮券1張）

單一商場即日消費滿$5,000：

總值$600恒基地產旗下商場電子禮券組合

（$50購物電子禮券8張及$50餐飲電子禮券4張）

（圖片來源：恒基地產）

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