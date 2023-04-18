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消費券到手喇！以往收到消費券都只局限香港Shopping，現時全面通關，消費券終於可以用於買機票及訂酒店，為旅程慳一筆！不同的旅遊平台如Trip.com、Klook及永安旅遊等都有消費券訂機票及酒店優惠，如果決定留港消遣，這些平台亦有本地玩樂著數，即睇各大平台優惠詳情！



旅遊平台消費券優惠 | 1. Trip.com每晚搶！消費券訂機票減最多$500！日本、澳門酒店折上折



今次消費券可以用來買機票，但最愛旅行的香港人「餓」了3年，除了限量特價機票，短期內的機票價格都未必會回落，今次Trip.com就推出每晚搶券活動，活動將發布合共2,100張機票優惠代碼，以及600張酒店優惠代碼，大家可於指定日子在活動網頁（手機App）開搶，一旦搶中，可於翌日（晚上11:59前）以該指定優惠代碼預訂機票或酒店產品，預訂$1000即減$200！無論去台灣、日本、泰國，抑或韓國的機票統統有平；酒店呢？一些著名高級酒店，如澳門的倫敦人酒店、日本的品川王子大飯店、東京上野諾加酒店，以及香港的港島香格里拉等都有優惠！以Mastercard卡結賬預訂，最高減價達$500！立即上官網mark低心水地點，校好鬧鐘搶券搶優惠！今晚最後一晚喇！



（圖片來源：Trip.com官網）



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