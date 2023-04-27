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今天「全港戲院日」戲票開賣，大家買到戲票嗎？如果買不到的，都不用洩氣，因為星期六還有其他優惠。叙福樓集團本來配合「全港戲院日」，旗下餐廳都推出憑票尾享特別優惠，讓大家看完電影，可以吃一頓好的。但今日黃傑龍Simon在個人的Faceboook指，看到不是所有人都搶到戲票，所以決定「行使集團主席權力」更改優惠條件，有沒有電影票尾都可以在旗下餐廳享有特別優惠。一齊看看有甚麼優惠吧！



叙福樓集團黃傑龍Simon今日（27日）在Facebook上指，星期六是Happy Hong Kong有市集及$30睇戲，所以和集團的同事想了一系列的非官方優惠，以票尾就可以在不同的餐廳享有特別優惠。但他想了一想就認為：「買到飛固然開心，隨時買唔到㗎嘛」，所以決定行駛主席權力更改優惠內容，不用憑票都可以在以下餐廳享有優惠：



飲食優惠│1.牛涮鍋



4月29日到牛涮鍋及牛涮鍋もっと全線分店惠顧120分鐘火鍋放題，每2位送出日本九州黑毛和牛肩脊一碟（價值HK$148）2位送一碟、4位送兩碟，如此類推。不用出示戲票都換到！



詳情：https://www.facebook.com/MouMouClub/posts/pfbid02aVmbZieXqGGdoYNUYbKv5YWu7FJXFwYPv4bS4ek8FHx5gMzBujAvB9rNEs7AXxfsl



飲食優惠│2.好呷台灣火鍋

於4月29日到旺角或銅鑼灣好呷分店，惠顧全日火鍋吃到飽即可免費升級鴛鴦鍋（價值$50）。好呷台灣火鍋平時會有麻辣鴨血藥膳鍋、酸菜白肉鍋、清甜椰子雞鍋、牛奶木瓜美顏鍋、養生當歸杞子鍋、黃金泡椒鍋、香濃沙茶豬筒骨鍋及田園養生雜菌鍋。



詳情：https://www.facebook.com/HAP.TaiwaneseHotpot/posts/pfbid0ER9toh458hSZ6fqYLgZGd4YTKSE9zwSjf4QNv8UKcAp6sN1JTLmnn2PAvAhD7HU6l



飲食優惠│3.和平飯店



4月29日到和平飯店用餐，每人飲汽水一罐或豆漿一杯。



詳情：https://www.facebook.com/PeaceCuisine/posts/pfbid02hqab7vMoYhNaB9hUBzjwTsWBAJZtisb5DxLkQnAXX2tGBPcZx69Tj6DMapUMTrHol



飲食優惠│4.温野菜



4月29日4位客人到全線温野菜惠顧（定食及套餐除外），都可以享有半價湯底。



詳情：https://www.facebook.com/HKOnyasai/posts/pfbid0S7TXQTiHEkDGmHbodFajVMcd7Mm3MUSaQguYUD7TK6pamRrCTVpQL6HH4RiWHNfnl



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