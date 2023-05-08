加入最愛專欄 收藏文章

政府「開心香港」推出多項活動讓大家參與，港鐵商場亦全力支持，再度推出大型獎賞活動「一Click即搶」，更升級大派$2,000萬電子優惠券！幾時搶？有啲咩優惠券？邊個商場適用？即睇「一Click即搶」詳情！

一Click即搶 | 一連3個星期三搶優惠券！每日優惠券範疇、價值都唔同！最高可賺$1,300獎賞

港鐵「一Click即搶」一直大受歡迎，今次活動將於5月10日起，一連3個星期三共派$2,000萬電子優惠券，大家只需登入MTR Mobile App就可以領取，優惠券更適用於港鐵旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS 康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，總有一個商場方便你！每個星期三提供的優惠券無論範疇、價值都不一樣，例如5月10日就會搶美容品牌商戶電子優惠券，而17日則搶時裝方面的優惠券！大家可以因應自己的需要，mark低日子準時搶券！

除優惠券外，用戶於指定商戶消費滿$1,000 更可享5倍MTR 分，讓你享有雙重著數！

（圖片來源：港鐵）

「一Click即搶」詳情

日期及時間：5月10日（星期三）中午 12 時起

1. $500 港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券

（消費滿 $2000 減 $500）（名額:10,000）

2. $100 港鐵商場指定美容品牌商戶電子優惠券

（消費滿 $500 減 $100）（名額:30,000）

日期及時間：5月17日（星期三）中午 12 時起

1. $500 港鐵商場指定時裝商戶電子優惠券

（消費滿$2000減$500）（名額:10,000）

2. $100 港鐵商場指定時裝商戶電子優惠券

（消費滿$500減$100）（名額:30,000）

日期及時間：5月24日（星期三）中午 12 時起

1. $100港鐵商場指定類別電子優惠券（時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品、美容、鐘錶及首飾、電器及電訊類別商戶）

（消費滿$500減$100）（名額:40,000）

「一Click即搶」優惠券領取方法

1. 點選MTR Mobile App的「優惠」

2. 按時間搶優惠券

3. 點選「立即領取」，成功領取後，畫面將會顯示確認記錄。電子優惠券將於24小時內，加入到 「獎賞」、「禮品>有效」頁内。

（圖片來源：港鐵）

「一Click即搶」活動完結後，6月至8月繼續有一連串活動，例如「開心有獎Fun」，大家憑即日消費滿$200，即可獲得一次抽獎機會，有機會贏取100萬 MTR分、購物現金券、電影戲票等，獎品總值$500萬！ 另外亦有出「開心Chill好味」餐飲禮遇，大派 10萬張餐飲禮券，總值$500萬，到時記得密切留意活動詳情！







etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多