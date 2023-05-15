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很多人假日都愛到IKEA走走，除了可以買到生活用品或傢俬拼湊出個人化的家之外，IKEA的產品價格都較相宜。最近，IKEA銅鑼灣分店開業30周年，為了答謝顧客，所以連續三星期推折扣優惠及相應的活動，多款人氣精選家品低至7折。

IKEA銅鑼灣店由即日起至5月28日買指定21款精選家品，即時會有限定優惠，當中包括多款人氣產品：梳化、寢具、房間佈置、以及「鯊鯊」公仔等等。即看一看部分優惠產品！

IKEA銅鑼灣店優惠│1.ANGERSBY兩座位梳化：7折

ANGERSBY兩座位梳化以淺灰色為主調，設計簡約百搭，在扶手側邊有實用小口袋，可以放到一些小物，例如遙控器。而今次IKEA銅鑼灣店優惠中，原價為$1,690的ANGERSBY兩座位梳化都有7折，折後價錢為$1,183。

IKEA銅鑼灣店優惠│2.DANAS特大雙人油壓床架：勁減$1,600

IDANÄS特大雙人油壓床架包含略帶斜度的厚床頭板，床下有大容量貯物空間，令大家更易收納，而貯物空間最特別之處是有保護襯里，令物品不會直接碰到地板，不易沾塵。而今次原價$5,590的IDANÄS特大雙人油壓床架折後為$3,913，勁減$1,600。

IKEA銅鑼灣店優惠│3.BLAHAJ鯊魚毛公仔

IKEA的人氣的毛公仔BLAHAJ鯊魚物料舒適，並經過多次嚴格的洗滌程序，令小朋友的玩得安心。而原價$179.9的鯊魚毛公仔都有7折，折後為$125.9。

另外，仲有多款精選家品低至7折，包括原價$990的BRIMNES書架只售$589.9；原價$1690的EKEDALEN伸延餐枱只售$1,183；原價$1190的MILLBERGET旋轉椅只售$829.9等等。

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