吃喝玩樂

著數速遞

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-05-16Text: Sammy Leung

一田購物優惠日5.24開搶！百貨、超市都有平！1折震撼價掃行李箱、平底鑊/$100任揀4件！/OSIM按摩椅激減$1.5萬/$78食日本肥後蜜瓜

#一田 #著數 #優惠 #一田超市 #一田百貨 #一田購物優惠日 #限量 #化妝品 #護膚品 #電子產品 #嬰兒用品 #童裝 #運動 #休閒服飾 #旅行 #廚房用品 #家居用品 #超市 #新鮮食品 #優惠日 #會員 #限定優惠 #筍貨

　　半年一度的一田購物優惠日又來了！大家準備好掃貨未？一田全港12間分店及14個特別展場將會連續2星期同步勁減，多件好物低至1折起發售，更會有3折起激減日本及環球新鮮及乾貨美食、超抵價$100任選4件美食、日用品自由組合等等！另外，購物優惠日首日早上9至11時為YATA-Fans及滙豐信用卡持卡人獨家優先場，一齊看看一田購物優惠日優惠及詳情！

 

連續2星期一田購物優惠日

 

　　半年一度的一田購物優惠日即將於5月24日至6月6日登場，一連2星期全港12間分店及14個特別展場的百貨貨品及超市貨品都會有優惠，優惠包括13種：

 

1.    1折震撼筍貨

2.    每日限定優惠

3.    YATA-Fans 會員激賞

4.    「$100任揀4件」專區

5.    超市新鮮食品

6.    旅行Outing用品

7.    運動及休閒服飾

8.    POMPOMPURIN獨家限定精品、萌爆卡通好物

9.    廚房及家居用品

10.    化妝及護膚品

11.    嬰兒用品及童裝

12.    電子產品

13.    勁慳$27,000組合

 

　　購物優惠日首日早上9至11時為YATA-Fans及滙豐信用卡持卡人獨家優先場，YATA-Fans及滙豐信用卡持卡人可以預早於網上登記，就可以入場搶購。而首日早上11時起開放予公眾，並營業至晚上10時。5月25日至6月6日，百貨部營業時間將為早上10時至晚上10時，全線超市則按照各店行常營業時間營業。

 

下一頁：即睇1折震撼筍貨

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet經濟通榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

更多著數速遞文章
你可能感興趣
#一田 #著數 #優惠 #一田超市 #一田百貨 #一田購物優惠日 #限量 #化妝品 #護膚品 #電子產品 #嬰兒用品 #童裝 #運動 #休閒服飾 #旅行 #廚房用品 #家居用品 #超市 #新鮮食品 #優惠日 #會員 #限定優惠 #筍貨
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
連環爆雷
大國博弈
More
Share