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為了響應政府的「你好，香港！」及「開心香港」活動，AIA 將於今個周末一連兩日送出免費「香港摩天輪」門票，重點是不設數量上限，唔使再網上搶飛就最好不過！即睇領取門票方法。

繼全港戲院日之後，AIA 早前也公布將於 5 月 20 日及 21 日免費送出「香港摩天輪」門票，大家只需在當天前往摩天輪售票處便可索取即日門票，數量不設上限，比網上搶飛方便得多！實際情況會因應摩天輪的承載量及開放時間而定。大家不妨趁這個機會，跳上摩天輪從另一角度俯瞰維港兩岸的景色！

（圖片來源︰Hong Kong Observation Wheel & AIA Vitality Park）

另外， 連續 4 年受疫情影響而停辦的「友邦嘉年華」也鐵定在 12 月 21 日回歸中環海濱活動空間，預計將推出多個嶄新機動遊戲、街頭表演和攤位遊戲，大家有機會贏取毛公仔，更多詳情將於 9 月下旬門票公開發售時一併公布。







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