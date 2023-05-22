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2023-05-22Text: Sammy Leung

美團攻港｜全新外賣平台「KeeTa」App登場！新用戶必睇5大優惠，最多慳$300！咩係「準時保」服務？一人外賣消費幾多免運費？

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　　內地外賣平台美團旗下新外賣平台「KeeTa」今日進駐香港，不過暫時App以旺角、大角咀為首階段試點，之後才會逐步拓展至其他香港的地區。而在KeeTa App內，有主打一人外賣的「一人飯堂」，而每位新註冊用戶都會有價值$300優惠券。一齊看看KeeTa App怎樣使用！

 

　　美團旗下新外賣平台App KeeTa正式進駐香港，暫時App以旺角、大角咀為首階段試點，大家如果在其他地區，可能就要再等一等了。今次教你3步用KeeTa App：

 

1.    下載KeeTa App

 

 

2.    用電話及電子郵箱等登記，成為新用戶

3.    設定自己所在區域，暫時App以旺角、大角咀為首階段試點

 

 

 

　　而App內的餐廳選擇中西日韓台都有，包括麥當勞、KFC、吉野家、香港仔南記、老虎岩餐室、老媽拌麵、元洲牛肉麵、雲壽司、Burgerman等等。大家Order完，更可以看到送餐的進度。

 

 

下一頁：「KeeTa」 3大特別之處

 

 

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