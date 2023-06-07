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港島區睇戲又多個選擇！影藝戲院最近接手原本由 Cinema City 院線經營的銅鑼灣翡翠明珠廣場 JP 戲院，開設佔地約 2 萬平方呎的全新旗艦戲院「CINEART JP」，為港島最多位影廳，並於今日（7 日）起開始試業。CINEART JP 在試業期間推出連串優惠，包括指定信用卡逢星期五或星期六正價戲票買一送一、下載 App及讚好面書專頁即送細爆谷、首 1,000 名新會員加碼送出電影贈券等，而且開業日（即是今日！）正價戲票更買一送一，放工即去睇場戲！





（圖片來源︰影藝戲院）





（圖片來源︰影藝戲院）



【CINEART JP戲院開幕優惠】

● 開業日正價戲票買一送一︰

影迷於票房購買 6 月 7 日（星期三）的正價戲票，即可買一送一，只限一日！

● 指定信用卡逢星期五或星期六正價戲票買一送一︰

由 6 月 16 日至 7 月 15 日，中銀Visa/ Mastercard 信用卡持卡人逢星期五或星期六購買 CINEART JP 正價戲票可享買一送一，數量有限，送完即止。

● 下載 App+讚好面書專頁送細爆谷︰

由即日起至 8 月 31 日，凡於 CINEART JP 成功下載「CineArt」App 及讚好「CINE-ART HOUSE 影藝戲院」Facebook Page，並向戲院同事出示，即可享有細爆谷乙份。數量有限，送完即止。

● 新出小食低至 $38︰

由 6 月 7 日試業日起推出三款新品，包括「芝士拉絲熱狗腸」、「日式照燒雞串」及「低糖窩夫（配朱古力或士多啤梨醬)」，三款均一律只售 $38，售完即止。

● CINEART VIP 會員優惠︰

全年享正價電影及小食部 8 折優惠；而每次消費滿 $1 即可獲得 1 分，累積指定分數即可換領不同電影戲票或禮品。由即日起至 7 月 31 日首 1,000 名新會員，除了有電影戲票贈券、生日戲票贈劵、戲票買1送1贈劵及標準細爆谷餐換領劵，更加碼送出電影贈券乙張。

另外，影藝戲院同時推出 CINEART MONDAY 優惠，全線影藝戲院由 6 月 12 日起，逢星期一票價劃一$40，去CINEART JP、青衣城及九龍城睇多部熱映猛片都用到。中銀信用卡持卡人由 6 月 16 日至 12 月 31 日於全線影藝戲院購買正價戲票及指定爆谷套餐都有 88 折優惠。

（圖片來源︰影藝戲院）







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