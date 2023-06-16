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今個星期就是父親節，大家如果會出外購買禮物送給爸爸，除了要留意本身的商店優惠外，一定要看看商場有沒有額外著數。今次etnet為大家整合了各大商場的購物優惠！如果大家6月會消費的話，千萬不要錯過了！

父親節2023│荃灣廣場：消費滿$500抽iPhone、iPad

新鴻基地產旗下的荃灣廣場為了慶祝父親節，出由即日起至6月30日推「即抽即中獎賞」。只要是The Point會員於荃灣廣場以電子貨幣單一消費滿$500，去The Point App或L3顧客服務中心成功登記積分，大家就可以在The Point App內抽獎1次，登記次數不限！

而抽獎獎品非常豐富，包括有Apple iPhone 14 Pro Max 256GB、Apple iPad Pro 11吋 Wi-Fi 256GB、Dyson風筒、寢具及精品！活動期內的登記次數不限，多食多抽，多抽多中！

荃灣廣場

日期：即日起至2023年6月30日

時間：早上10時至晚上 10時

地點：荃灣廣場L3顧客服務中心 或 The Point App 內

詳情：http://www.tsuenwanplaza.com.hk/#/tc/promotions

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