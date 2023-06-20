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將到7月1日，今日特首李家超在個人Facebook上宣布七一回歸慶祝活動8大著數的詳情，當中有免費開放康樂文化旅遊設施、1,000多間食肆優惠、免費搭小輪及電車等優惠。即睇七一到底有甚麼優惠及著數！

七一優惠│1.康樂文化設施+博物館免費入場

第一項是康文署轄下多項康樂文化設施在7月1日當天會免費開放，而免費開放的設施有：

1. 室內和戶外康樂設施

2. 絕大部分公眾游泳池

3. 香港科學館（常設展廳及專題展覽）

4. 香港太空館（常設展廳）

5. 香港文化博物館（專題展覽）

6. 香港藝術館（專題展覽）

7. 香港濕地公園

8. 西九文化區M+（所有展覽）

9. 香港故宮文化博物館（7個專題展覽）

西九文化區M+(圖片來源：西九文化區M+)

不過要留意，香港故宮文化博物館7月1日只開放展廳1至7的專題展覽，大家想去的話可在6月21日下午3時起經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台預訂7月1日的免費標準門票。

香港故宮文化博物館(圖片來源：香港故宮文化博物館)

其他個別詳情，要留意官方網站。

七一優惠│2. 活化歷史建築伙伴計劃

第二項是「活化歷史建築伙伴計劃」當中的12個項目，7月1日會有免費導賞團服務和免費工作坊，詳情要留意政府的公布。

七一優惠│3. 額外「綠綠賞」積分

如果平時都有參加「綠在區區」回收的，大家就要留意。在整個7月，大家在「綠在區區」進行回收或參與廚餘回收，就可以獲額外的「綠綠賞」積分，可以更快換到自己想要的物品。

(圖片來源：綠在區區)

延伸閱讀：環保署智能回收箱服務入屋苑！3 Steps回收+兌換綠綠賞禮品！

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