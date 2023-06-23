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想吃性價比高的燒肉放題？最近，牛角及牛角Buffet推出了限時的「特別割引放題」，星期一至四於指定分店內大家以優惠價錢就吃到90分鐘32品或60品的人氣燒肉放題，牛舌、牛胸腩、日本雞軟骨都任燒任食，正啊！即睇哪一間分店有這個優惠！

今次牛角及牛角Buffet在6月19日至29日推出了限時「特別割引放題」，星期一至四於以下分店就有相關的優惠：





午市特別割引放題：奧海城、南昌V Walk、新蒲崗Mikiki、屯門市廣場

全日特別割引放題：香港仔中心、筲箕灣形薈



90分鐘特別割引放題分別有2款，包括$198起的32款美食的燒肉放題及$248起的60款美食的燒肉放題。32款美食的燒肉放題有辛辣味噌膳良豬凍豆腐、開胃的海蜇柚子醋沙律、非常Juicy的網燒一口牛、不同口味的牛胸腩、豚肉燒、日本手羽先、雞腿肉、大腸、多春魚、牛角必點牛角飯等，而部分肉類是有多種口味選的。

60款美食的燒肉放題就更多選擇，可以試到脆紫菜豆腐、燒鱈魚片、明太子愛口者必點牛角明太子沙律、汁煮牛舌、鮮嫩的牛板腱、牛角必食的牛舌、爽口惹味的豬頸肉、日本雞脊柳、有咬口的日本雞軟骨、一口燒墨魚、壽喜燒烏冬等等。大家可以按自己的喜好去選擇自己想要的套餐。

示意圖(圖片來源：牛角Facebook)

在飲品方面，任飲的飲品有可口可樂、薑味汽水、梳打水、烏龍茶、蜂蜜綠茶、巨峰活乳酸梳打等。如果想更盡興，大家可以加錢追加生啤放題、「白雪」清酒放題或果實酒放題。更多詳情可以向職員查詢。

午市特別割引放題

供應分店：奧海城(西九龍奧海城2期1樓128A號舖)、南昌V Walk(九龍深水埗V Walk 2樓L2-116a號舖)、新蒲崗Mikiki(新蒲崗Mikiki 1樓120號舖)、屯門市廣場(屯門市廣場1 期 2 樓 2173-2182號舖)

詳情：https://bit.ly/3Je9Af6

最後入座時間：下午4時30分

推廣期：2023年6月19日至29日(星期一至四，公眾假期除外)

全日特別割引放題

供應分店：香港仔中心(香港仔中心商場4期1樓45號舖)、筲箕灣形薈(筲箕灣形薈1樓L1-04 號舖)

詳情：https://bit.ly/3NAUJhC

推廣期：2023年6月19日至29日(星期一至四，公眾假期除外)







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