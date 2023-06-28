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AEON又有優惠？近日，AEON宣布推出均一價及日本食品節2大活動，大量日常生活用品、零食、飲品，甚至衣服都有優惠。均一價活動方面，最平$30就可以入手3件貨品，而衣服都是$300可以買到3件。大家準備好掃貨未？

AEON宣布於即日至7月12日在全線AEON百貨及超級市場推出均一價活動，指定貨品分別以$30三件、$70三件、$100三件、$150三件、$300三件及$500三件發售！指定貨品由日常生活用品、家品，到零食飲品、服裝及玩具都有齊，今次編輯跟大家一齊看看有甚麼抵買的貨品吧！

在$30三件方面，有帶蓋湯杯、日本陶瓷飯碗、不銹鋼餐具、TSUM TSUM 櫃墊、不銹鋼食物盒、LINE FRIENDS餐盒、吉士忌廉泡芙、紅豆銅鑼燒，真的十分多零食可以選擇，一件不用$10就能入手。

$30三件



$30三件



$30三件



$30三件



$30三件

在$70三件方面，有不同口味的2包裝南天拉麵、人氣百勝廚新加坡叻沙拉麵、南高梅梅酒、韓國樂天星光清河有汽清酒、4片裝高潔絲極柔安心熟睡褲、SNOOPY 保溫袋、美濃燒陶瓷深碟等，平均一件不用$24，相當抵買。

$70三件



$70三件



$70三件



$70三件





$70三件

不過要留意的是，部分商品不是所有AEON百貨及超級市場都有，大家去之前要留意官方網站。

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