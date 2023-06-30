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明天就是7.1回歸日！為慶祝回歸26週年，香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會、香港餐飲聯業協會、稻苗飲食專業學會、香港日本食品及料理業協會、香港日本料理店協會 及優質旅遊服務協會聯合主辦「飲食界7.1慶回歸優惠活動」！總共有1,452間食肆推出優惠，以下精選了幾款最抵優惠，快點mark低心水餐廳明天覓食！

7.1回歸飲食優惠 ︳ 1. 酒家抵食象拔蚌！$500有找六頭鮑魚宴、$105食燒鵝+清炒河蝦仁

疫情過後，大家終於多了與家人外出聚餐。大夥兒開餐，酒樓是最好選擇！由7月1日至7月31日，多間酒樓推出象拔蚌71折！一家四口的大家亦可趁優惠品嘗六頭鮑魚宴，折實後$500有找，抵！

1. 富臨酒家、富城薈、富臨漁港、皇室1號：象拔蚌71折（原價：$598；優惠價：$424）

2. 陶源酒家：四位用六頭鮑魚宴（六頭鮑魚伴椎茸、花膠遼參濃雞湯、香煎一夜情馬友、雲耳勝瓜泡魚肚、脆皮咕嚕肉）71折（原價：$668；優惠價：$474）、堂食京式片皮鴨71折（原價：$298；優惠價：$212）

3. 海港酒家、海皇漁港、海港燒鵝海鮮酒家：燒鵝例牌配清炒河蝦仁晚飯孖寶71折$105

7.1回歸飲食優惠 ︳2. 粉絲召集！人氣牛角、溫野菜指定套餐71折！西冷、肉眼都有折！

不少人都是牛角粉絲，今次除了牛角有折扣外，連牛角Buffet都有71折！而同集團的溫野菜指定盛合亦有優惠！

1. 牛角：西冷或肉眼71折

2. 牛角Buffet：指定套餐71折

3. 牛角次男坊：牛角燒牛肉丼71折（只限外賣）

4. 溫野菜：野菜五品盛合71折（銅鑼灣店除外）

（圖片來源：溫野菜）

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