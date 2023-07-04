加入最愛專欄 收藏文章

暑假旺季去旅行，很多人都一定會認為暑假要捱貴機票。不！真的未必一定的！最近香港航空推出了暑假平機票，平飛沖繩只要$2,179起，連人氣日本航點都有平，包括東京及大阪，暑假飛日本來回機票不用三千，真的要快搶！即睇香港航空暑假平機票！

平機票│1. 沖繩：最平來回連稅$2,179

今次香港航空推出暑假平飛沖繩，來回沖繩機票低至$2,179起，哇，十分令人心動！如果大家選擇8月6號至22號起程，編輯看到官網顯示沖繩來回機票的最平價錢為$2,179。而起程航班的時間為早上，回程為下午的時間。

不過，大家要留意，官網$2,179這個價錢是香港航空的「經濟飛」價錢，是沒有免費提前預留座位及免費寄艙行李額度的，只有7kg的手提行李，如果要寄艙行李額20kg就要額外加錢。不過，$2,179這個價錢其實已經計了稅，又是暑假旺季，所以真的不錯。

圖片來源：Unsplash@Sho K

起行日期：8月，大家記得每個日子都Check一下，因為有時賣完就沒有了

訂票網站： https://www.hongkongairlines.com/en_HK/hx/homepage

下一頁：東京最平來回連稅$2,198







etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情