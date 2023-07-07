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兩大超市最近推出超抵優惠，像百佳買夠 $300 即送 $100 現金優惠券，惠康同樣即日起推出指定貨品買 1 送 1 優惠，明天更有一日限定的周年大折日，不論是門市或於 yuu 網購都有 88 折！作為精明的消費者，當然要把握機會入貨買齊各種日用品。

超市優惠｜百佳門市買夠$300！即送$100現金券

百佳最近推出「開心購物嘉年華」優惠，由即日起至 7 月 23 日於全線百佳門市買滿 $300，即可獲得總值 $100 的現金優惠券，包括 $50 百佳門市現金券及 $50 PNS 網購現金券各 1 張！

要留意，所有現金券均在 7 月 27 日到期，$50 百佳門市優惠券可於百佳、TASTE、FUSION、FUSION x FRESH 新鮮生活、GOURMET 等分店使用，買夠 $200 或以上即可用到；而 $50 PNS 網購優惠券則於 PNS 網站（按此）買滿 $350 或以上就用得。

超市優惠｜惠康買1送1+一日限定88折周年大折日

適逢惠康踏入 78 周年，今年特別以「惠你慳，鮮至好！」為主題推出連串優惠，最吸引要數逾 300 件產品於由 7 月 7 日至 13 日期間將有買 1 送 1 優惠，包括各款筒裝薯片、壽桃急凍餸包（300至400克）、鴻福堂涼茶飲品、精選日韓醬汁、Meadows Home 抽取式面紙、高潔絲草本抑菌安睡褲等！

另外，惠康將於 7 月 8 日舉行驚喜周年大折日，大家於門市購物滿 $178 或於 yuu 網購超市購物滿$1,078，即享 88 折優惠，不過只限一日！







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