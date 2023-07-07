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開關後大家都瘋狂地飛！既然密密飛，當然要搶下「平靚正」機票！HK Express及國泰都有機票著數！HK Express即將向居港人士送出21,626張機票，直航到訪19個亞洲城市！而Asia Miles飛行里數持有者都要注意，而國泰隨後亦會大量放飛！一定要試試自己的運氣，祝大家搶到心儀機票！

搶平機票 | HK Express：7月11日起送超過2萬張機票

如果你正在計劃到亞洲不同地方旅行，一定要記低7月11日！HK Express由7月11至24日將會以先到先得方式送出由香港國際機場贊助的免費來回機票，禮遇給通常居住於香港人士，飛往19個亞洲城市，包括東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中及高雄！地點任你揀之餘，亦可自由選擇心儀航班時間，為旅程節省一筆費用！不過要留意的是，免費機票的出發地或目的地皆不可更改，而如果想重新更改旅遊日期或時間就是支付每程$580更改，是次免費機票亦需由乘客支付相關稅項、附加費及其他收費！

（圖片來源：HK Express Facebook）

【HK Express $0 帶您Gotta Go飛！】

活動日期：7月11至24日

航點：東京（成田）、東京（羽田）、大阪（關西）、福岡、名古屋、高松、鹿兒島、沖繩、首爾（仁川）、釜山、濟州、曼谷、布吉、清邁、峴港、芽莊、台北、台中及高雄

申請步驟：

1. 於活動網站的指定搜索欄選擇航點、旅遊日期。（只適用於來回機票預訂，參加者只可選擇單人機票）

2. 選擇心水航班，並填寫乘客資料以確認參加資格。

3. 加購航班相關產品（寄艙行李限額、座位、機艙餐飲，以及U-First優先服務），確認機票細項，並繳付稅費及、附加費及其他費用。

4. 完成訂單後，您將收到行程確認電郵。

活動網站：請按（INSERT LINK）

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