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望穿秋水，第二輪消費券7月16日派發了！各大商場一如既往推出各式消費券優惠！部分商場只要消費幾百元，都可獲贈優惠券！你還有甚麼願望清單未達成？即刻看看在哪個商場消費購物最著數！

消費券商場優惠2023 ︳ 1. 華懋集團旗下7大商場消費$250即送$50現金券！

總覺得消費券優惠門檻很高，消費金額很大才有現金券送贈。由7月16日起華懋集團旗下7大商場，包括如心廣場、翩滙坊、好運中心、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場及巴黎倫敦紐約戲院購物中心，推出低門檻回贈優惠！只要以八達通、支付寶香港、Tap & Go拍住賞、WeChat Pay香港、PayMe或BoC Pay等支付平台消費滿$250就獲贈1張華懋集團旗下商場$50現金券，滿$500即可有2張！不論餐飲，抑或購物，只要消費滿$100即減$50，十分划算！

（圖片來源：華懋集團）

1. 消費滿$250，即可獲贈1張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」

2. 消費滿$500，即可獲贈2張「華懋集團旗下商場$50購物餐飲現金券」

*每張收據最多可換領2張現金券

*每次交易最多可使用1張現金券

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