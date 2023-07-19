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大家會去利東街嗎？如果大家在灣仔上班或者會到附近的話，就要留意利東街的「夏日狂熱賞」活動，因為利東街將會推出11大飲食優惠，當中包括60分鐘午市燒肉定食B買一送一、青森蘋果批買一送一、$1酥皮蛋撻等等。如果都想睇下自己用不用到這些優惠，就到繼續看下去！即睇優惠詳情及日期！

利東街優惠│1. 牛角Buffet：指定燒肉定食買一送一



牛角Buffet利東街店推出60分鐘午市燒肉定食B買一送一，大家要追蹤@leetungavenue社交平台先可以用到這個優惠。不過要留意每日限量24份，先到先得，換完即止。另外，每張賬單可享用買一送一60分鐘午市燒肉定食B一次。

圖片來源：leetungavenue.com.hk

推廣日期：2023年7月21日至25日下午5時前

地址：利東街G32

詳情：http://www.leetungavenue.com.hk/tc/offers/

利東街優惠│2. The Baker & The Bottleman：指定曲奇買一送一



The Baker & The Bottleman利東街店推出外賣法芙娜三重朱古力巨型曲奇買一送一優惠，大家要追蹤@leetungavenue及@thebakerandthebottleman社交平台才可以使用今次優惠。不過大家要留意，每日限量20份，先到先得，換完即止。

圖片來源：leetungavenue.com.hk

推廣日期：2023年7月21至25日下午2時至5時換取

地址：利東街G14-15

詳情：http://www.leetungavenue.com.hk/tc/offers/

利東街優惠│3. Crêpe Delicious (Urban Café)：$100現金券5折



Crêpe Delicious (Urban Café)利東街店推出$100現金券5折優惠，大家要追蹤@leetungavenue社交平台才可以使用今次優惠。每日限量24份，先到先得，換完即止，而現金券不可與優惠券、現金券及其他優惠同時使用。

圖片來源：leetungavenue.com.hk

推廣日期：2023年7月21日至25日

地址：利東街G26

詳情：http://www.leetungavenue.com.hk/tc/offers/

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