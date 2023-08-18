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一年一度的香港電腦通訊節將於 8 月 25 至 28 日在灣仔會展舉行，場內有超過 200 間參展商進駐並設多達 800 個展位，為歷年最大規模！今年的電腦節一如以往推出多款電腦產品優惠，適逢電腦節踏入 20 周年，大會更加碼大派超抵優惠，必數「$20 快閃搶」，平時怎可能 $20 買到 iPhone、Lenovo、logitech等人氣電子產品！即睇電腦節 2023 詳情！

電腦節2023｜必睇優惠01︰快閃$20搶iPhone、Acer手提電腦 ！

大會今年特別推出「$20 快閃搶」優惠，一連四日將以快閃、毫無預兆的現場活動方式開搶「$20」Apple、Lenovo、TP-LINK、Acer、PHILIPS、Logitech 等品牌的人氣電子產品，如 iPhone、iPad、 路由器、手提電腦、電腦鍵盤等共 20 份，有快有手慢無！

（圖片來源︰FB @香港電腦通訊節）

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