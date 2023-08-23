加入最愛專欄 收藏文章

有沒有想過行路都可以賺飛行里數（Asia Miles）？相信很多人都會以信用卡賺取飛行里數，然後再用里數換取長、短線機票，分分鐘可以來一趟免費的商務艙航程，今時今日甚至連演唱會門票都可以用里數換取！國泰近年推出不少儲里數方法，除了以信用卡消費、預訂航班外，連行路、吃飯都可以累積里數，立即看看有甚麼方法適合你以最快速度換到機票！

賺飛行里數 ︳ 1. 記錄健康即賺分！連喝水行路都賺到？

喝水、行路等等都是大家日常生活必做的事，為了鼓勵大家保持健康，國泰推出了身心健旅計劃，只要下載國泰的應用程式，輸入個人的健康檔案，然後連按健康追蹤設備，3個步驟就可以開展計劃！就如步行般，只要每日走夠10,000步就可以賺得2分飛行里數，連喝足8杯水都可賺到1分。假如你是新加入計劃，又能達成首個健康目標，就能輕鬆獲得100分飛行里數！完成6大日常健康目標，每日更可多賺取7分！每日積少成多，加上信用卡消費等，一定能事半功倍！

（圖片來源：國泰）

下載國泰應用程式請按此

賺飛行里數 ︳ 2. 預訂國泰伙伴餐廳吃飯有優惠＋賺里數！

國泰現時有大量合作夥伴餐廳，無論日式、英式、泰式、中式等的餐廳都有，最出名的有一幻拉麵、Bamboo Thai、Beerliner German Bar & Restaurant等，每次預訂及用餐都可以賺取里數高達$1等如1分的飛行里數，更有不同的餐飲優惠，結賬時使用國泰應用程式上的「里數加現金」，更可揀選最適合你的里數加現金組合付款！例如即日起至8月31日，國泰會員可於FireBird尊享期間限定「初嚐及二嚐日本酒套餐」，結賬時出示國泰會員二維碼，即可以$4賺取3分飛行里數，即是一餐分分鐘能賺取幾百分，又有餐飲優惠，又有飛行里數，絕對是十分抵！

參與夥伴餐廳名單請按此

賺飛行里數 ︳ 3. 經國泰買iPhone都可賺里數、高達75折？

如果你最近想購買電子產品、家品、電器及旅遊用品等，不妨經國泰購買，可以尋找到自己的心頭好之餘，更可賺取高達以每$5換1分的飛行里數，適逢中秋，大家都可以購買國泰雜錦迷你月餅禮盒，買到月餅應節外，還可以$3賺取1分里數！另外，於國泰網站購買iPhone，更可享高達75折優惠，甚至可以以現有的飛行里數換購！

國泰購物網站請按此

下一頁：國泰里數計算機方便安排儲里數計劃！







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載