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近年不少人都會親自落手落腳為家居添置新擺設或傢俬，打造出最合自己心水的Dream home。而不時會推出新奇實用新品的IKEA，相信是大家選購傢俱或裝飾家品的好地方之一。最近IKEA為慶祝80周年，由9月21日起至10月11日期間會推出「80周年感謝有禮」優惠，於全線門市或網上購買傢俬家飾均有折扣優惠！每單最高可減$600，喜歡到IKEA濕平的朋友，一定不能錯過！

IKEA宜家家居優惠│1. 買滿$3,000減$300、滿$6,000減$600！

凡於80周年感謝有禮活動期間，凡單一購買傢俬家飾滿$3,000或以上，即可享$300折扣優惠（網上結帳時使用 EC80300優惠碼）；滿$6,000或以上，可享$600折扣優惠（網上結帳時使用 EC80600 優惠碼），每單最高可減$600！用這優惠買大型傢俬傢具最啱。

（圖片來源：IKEA）

既然有優惠，當然即刻入貨！IKEA經常會推出一些創意十足的新品，除外形及圖案設計新穎精緻外，亦不失實用性，而且裝嵌方便，讓大家可以隨時隨地為家居空間加添新鮮感。而在最近登場的推介新品中，小至餐巾、畫架，大至層架組合及無線喇叭都應有盡有，價錢亦夠貼地，打算為家居換個新形象的朋友不妨把握這次機會入手，即睇家飾家品推介！

家飾家品推介

（圖片來源：IKEA）

SOLFÅGEL畫架連配件3件套裝（$169.9）

這款畫架內有一塊調色板及一把抹刀，亦可貯物，方便收藏美術用品，適合6歲以上小朋友使用。

（圖片來源：IKEA）

EKLUGGMAL咕o臣，內有可洗濯的咕o臣芯，加上拉鏈設計，方便隨時放入機洗。可舒適承托背部、頭部或當扶手，最啱煲劇及睇電視用。

（圖片來源：IKEA）

HYBRIDLÄRK毛氈／袋（$249.9）

這款以100%再生聚酯纖維製成的毛氈，兩面分別是深藍及淺藍色，配以粉紅色縫線，非常sharp醒，亦帶幾分前衛時尚感，將毛氈反轉收入袋中，即可變成舒適枕頭，一物二用。

（圖片來源：IKEA）

PALPFJÄRIL餐紙巾（$19.9）

彩色的PALPFJÄRIL餐紙巾是近期新品，雙層紙巾設計，吸水力強，顏色也鮮艷奪目，為餐桌佈置增添多份活潑感。

（圖片來源：IKEA）

KAFFETRÄD鏡（$399.9）

一塊設計獨特的鏡，亦是點綴家居的好幫手。這款直徑50cm的藤鏡，是以天然纖維手工編織成，為家居增添一份大自然感，且通過測試及驗證，可用於浴室中。

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