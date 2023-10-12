加入最愛專欄 收藏文章

儲開飛行里數的大家是不是習慣定期到國泰航空找有甚麼機票可以換？現在有多一個選擇喇！香港快運HK Express最近推出「亞洲萬里通」Asia Miles里數兌換機票，航點有釜山、濟洲、清邁及寧波，最少只需4,000里數就換到一程航班，而且旅遊日期去到明年3月，有計劃去這些地方旅行的你一定要留意！

10.28或之前用4,000里數換清邁、寧波機票！

想放幾日假期Chill一下，不少人會選擇清邁，既有很多媲美韓國的打卡Café，又有泰國著名寺廟，是最佳短途旅行熱點之一！如果想看看中華特色的歷史建築或恬靜宜人的風景，到內地寧波就可以飽覽無遺！即日起至10月28日，在HK Express香港快運官網可以4,000里數內兌換這兩個地方的單程機票，香港快運發言人指所需之里數則會按個別航線及推廣而定，即是大家選擇不同日子出發，所需里數有可能不同。旅遊日期更由即日起去到明年3月31日，可以揀定出發日子再慢慢Plan行程！與一般購買HK Express機票一樣，里數換機票不包含行李及稅項，大家可以因應自己的需要加購合適容量的行李！

（圖片來源：Envato）

飛行里數換清邁、寧波機票詳情

兌換日期：即日起至10月28日



旅行日期：即日起至2024年3月31日

所需里數：4,000里數內

*不包含行李及稅項

6,000里數內限時搶釜山、濟洲機票！

除了清邁、寧波機票，想去釜山、濟洲的大家亦可以用里數換機票！只要用6,000里數內就可以揀選這兩個地方的單程航班，旅遊日期同樣為即日起去到明年3月31日，以及不包含行李和稅項，優惠只做到今天，想換取機票的話就要快手搶了！

飛行里數換釜山、濟洲機票詳情

兌換日期：10月12日



旅行日期：即日起至2024年3月31日

所需里數：6,000里數內

*不包含行李及稅項

（圖片來源：HK Express）

全里數兌換機票請按此







【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請