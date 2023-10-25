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臨近雙11購物節，不少網購平台都推出各式各樣的優惠，莎莎也由即日起至 11 月 12 日舉行限時激賞 Mega Sale，人氣品牌如 SK-II、LA MER、la prairie、ESTĒE LAUDER、LANCÔME、GUERLAIN、CLARINS、fresh 等精選產品低至 28 折，超過 500 款美妝護理產品包括護膚、彩妝、香水至個人保健產品，怎可以不把握機會掃平貨！

莎莎 Mega Sale 最吸引一定是多款名牌精華減至 $1,000 內買到，以 ESTĒE LAUDER 的全方位修護精華「小棕瓶」為例，原價為 $1,545，39 折後只需 $588！SK-II 的轉季必備護膚精華本來要成 $1,630，54 折後 $880 便買到，絕對是入貨的好時機。另一亮點是 LA MER 的貴婦級精華面霜，有效舒緩敏感同時為肌膚高度保濕，但一盒動輒數千元並不便宜，今次 Mega Sale 竟由 $3,085 減至 $1,348，低至 44 折！

各大名牌的精華、面霜以外，莎莎 Mega Sale 還有多款減價護膚套裝，包括韓國頂級保養品牌 The history of 后的天氣丹華泫套裝、御容鑑極致御齡呵護套裝、Neogence 皇牌精華優惠套裝等，而 CLINIQUE 水嫩補濕潤膚套裝有齊 100 小時自我修護水嫩補濕啫喱、眼部護理水凝霜及水嫩補濕噴霧，只需 $325。

ESTĒE LAUDER 升級再生基因修復精華 100ml

Mega Sale 專享價 $588；原價 $1,545

SK-II 護膚精華 230ml

Mega Sale 專享價 $880；原價 $1,630

LA MER 精華面霜 60ml

Mega Sale 專享價 $1,348；原價 $3,085

The history of 后 天氣丹華泫套裝 7 件裝

Mega Sale 專享價 $1,048；原價 $1,970

KIEHL’S 亞瑪遜白泥毛孔深層清潔面膜 125ml

莎莎 VIP 價 $168；原價 $335

Dr.Jart+ 專業瞬間鎖水/水潤面膜 5 片裝

莎莎 VIP 價 $43；原價 $230

YSL SPF33PA++昇級版輕透無重羽毛氣墊粉底 14g（共 2 色）

莎莎 VIP 價 $342；原價 $665

JO MALONE 英國梨與小蒼蘭古龍水 30ml

Mega Sale 專享價 $355；原價 $670

網址︰www.sasa.com.hk/page/MegaSales







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