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大家北上遊玩時，會用甚麼方法付款呢？如果你常常都會用WeChat Pay HK就要留意港人專屬的深圳優惠，在羅湖東門步行街及指定兼商場都有不同的著數。大家如果最近會去深圳一日遊就記得不要錯過！

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不少港人到了周末，可能都會到深圳遊玩，來一個快閃深圳一日遊，除了食盡美食外，更會瘋狂Shopping。如果大家會用WeChat Pay HK消費，就要留意一下最近WeChat Pay HK聯乘羅湖東門步行街的著數，而另外在8大商場更有線上領取商戶優惠券活動。

WeChat Pay HK著數│1. 掃海報QR code拿電子現金券

第一個著數是掃海報QR code拿電子現金券，WeChat Pay HK推出，推出港人專屬優惠活動「趣玩在東門 · 輕鬆港幣Pay」。只要大家在即日起至2023年11月20日，於東門步行街內或合作商場透過WeChat 掃描活動海報QR code，即會得到總值$10內地消費專屬電子現金券，電子現金券包括：

● 1張滿$20減$2電子現金券

● 1張滿$30減$3電子現金券

● 1張滿$50減$5電子現金券

圖片來源：WeChat Pay HK Facebook

圖片來源：WeChat Pay HK Facebook

圖片來源：WeChat Pay HK Facebook

WeChat Pay HK著數│2. 線上領取8大商場商戶優惠券

如果大家常常會去深圳商場食飯或購物，都可以留意下WeChat Pay HK跨境遊頁面的優惠，因為要上面可以領取8大取商場提供的商戶優惠券，8大商場包括：卓悦INTOWN、卓悅滙、前海卓悦INTOWN、海上世界、卓悦中心、海岸城、福田星河COCO Park、深業上城。先看看怎樣去這個優惠頁面：

1. 在WeChat中，按右下角的「我」，然後按「服務」

2. 按「跨境遊」

3. 拉向下會看到「深圳精選優惠」，選取自己心水優惠，成功！

在這8個商場中都有不同優惠，而優惠期都各有不同，大家今個星期就有以下這些吸引的優惠，好像是：

● 卓悦INTOWN：大龍燚堂食78折

● 前海卓悦INTOWN：在魂‧手握消費滿¥328免費食海膽冰淇淋

● 海上世界：PLUTO星期日至星期四全場雞尾酒買一送一

● 海岸城：淺鍋日式和牛小鍋放題滿¥600減¥100

● 福田星河COCO Park：bamu ¥5優惠

● 深業上城：MESONJIL滿¥1,000減¥100

優惠券的詳情及使用方法，大家都可以在App內看到，所以大家之後北上前記得去看一看哦。