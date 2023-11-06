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走在香港地，總有一間便利店在左近，而7-Eleven將推出年度「11.7 Day」大折日，只要大家買滿指定價錢，即可享77折優惠；而今期精選優惠貨品更有Häagen-Dazs、DREYER'S及安記溏心鮑魚等等。如果大家平時常常去7-Eleven買東西，或者經過的話，就要留意今次著數了。

7-Eleven在11月7日推出年度「11.7 Day」大折日，只要大家於11月7日早上7時起至晚上11時59分，在香港店舖買滿$100或以上即可享77折優惠，不過要留意優惠不可與其他折扣優惠及優惠券（包括但不限於yuu會員折扣優惠）；不適用於購買7仔預購貨品、yuu獎賞預訂貨品、報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、現金券、禮劵、網上遊戲卡、流動電話儲值卡／電話卡／增值券、八達通卡／產品、澳門通卡／產品、禮品卡、預付卡、各款入場券／車票／郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。

另外，大家用AlipayHK App掃描7-Eleven店內獨家賞宣傳品上的二維碼，即可獲贈1張$8電子禮券，可以在單一淨消費滿$25就用得，優惠券數量有限，派完即止。如果你有使用恒生enJoy卡，更可以賺取3 倍yuu積分回贈。

如果平時有逛7-Eleven的習慣，應該都會留意該期的優惠，而編輯為大家Pick了一些超筍的貨品，讓大家可以早早想好自己要買些甚麼：

● DREYER'S D-COLLECTION脆皮雪糕批／雪糕杯／脆筒（各款）／雀巢KIT KAT脆皮雪糕批／OREO雪糕系列（各款）：10件$130（77折優惠後10件$100.1，平均$10／件）

● Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯(各款)（不包括日本版）：7件$140／7件（77折優惠後7件$107.8，平均$15.4／件）

● 雀巢D197貓山王榴槤條：3件$75／3件（77折優惠後3件$57.8，平均$19.3／件）

● 維他奶375毫升（各款）：2盒$10／2盒（77折優惠後2盒$7.7，平均$3.9／盒）

● K1664白啤酒／法藍拉格啤酒500毫升大罐裝：1罐$10／罐（77折優惠後$7.7）

● 安記紅燒溏心鮑魚／蠔皇花菇溏心鮑魚8隻裝 425克1件$138（77折優惠後$106.3）

● 安記XO醬溏心鮑鮑魚麵禮盒1件$65（77折優惠後$50.1）

● ZENSES 4層純白壓花卷紙12卷裝2條$77（77折優惠後2條$59.3，平均1條$29.7，買2條送ZENSES 4層紙手巾6包裝1條）

其他優惠貨品還有汽水、茶飲、鮮奶、薯片、糖果、朱古力、洗衣珠、香米等等。不過要留意，以上優惠只適用於香港店舖。部份貨品只限於指定店舖提供；貨品數量有限，售完即止。以上優惠只作參考，一切以官方為準。

優惠日期：2023年11月7日早上7時至晚上11時59分







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