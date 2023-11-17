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2023-11-17Text: Sammy Leung

旅遊優惠│泰國觀光局免費送SIM卡！6大指定機場領取！教你3 Steps申請免費8GB上網卡

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　　泰國是香港人常去的旅遊地點，大家今年有計劃去泰國玩嗎？除了食盡地道美食，更可以去做Spa，令疲憊的身心可以放鬆一下。泰國政府旅遊局和泰國「AIS」網絡供應商推出免費8GB泰國SIM卡，所以會去泰國玩的朋友記得要登記啊！即睇3 Steps領取免費8GB SIM卡！

 

　　泰國政府旅遊局和「AIS」網絡供應商合作推出「歡迎來到泰國」活動，在2023年10月17日到2024年3月31日，只要登記了都可以在泰國指定機場免費拿最高速度上網8GB一天試用SIM卡。

 

圖片來源：FB@泰國觀光局台北辦事處

圖片來源：FB@泰國觀光局台北辦事處

 

　　登記方法十分簡單，只要3 Steps領取免費8GB SIM卡：

 

1.    掃描QR-Code填寫資料送出即出現兌換頁面

 

圖片來源：FB@泰國觀光局台北辦事處

 

2.    之後會彈出QR-Code，請截圖並保存下來

 

3.    抵達指定機場的AIS商店領取

 

　　曼谷指定機場有：

　　●　Suvarnabhumi Airport

　　●　Don Mueang International Airport

 

　　其他指定機場有：

　　●　Chiang Mai International Airport

　　●　Chiang Rai International Airport

　　●　Phuket International Airport

　　●　Samui International Airport

 

　　不過要留意，免費SIM卡只是一日試用，數量有限額滿即止，大家記得早點登記。詳情可以在官方網站查詢

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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