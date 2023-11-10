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臨近年尾，不少品牌都推出減價優惠，今個 11 月 OnTheList 就聯同 Michael Kors、Converse、Initial 及 A-COLD-WALL* 舉行線上、線下開倉活動，由即日至 11 月 25 日，每星期都有不同品牌輪流上架，讓大家提早為聖誕 Holiday Look 做準備。

打頭炮是大受小資女及 OL 歡迎的 Michael Kors，其手袋、鞋款及銀包都低至 15 折，像窩釘款的 Karlie 手袋由 $6,500 劈價減至 $1,000，Bedford Travel 水桶袋 3 折後同樣只需 $1,000！最吸引是這次 Michael Kors 減價活動在 OnTheList 網站上架，留坐家中已經輕鬆 shopping，唔使在現場爭崩頭。

下一輪則有潮人最愛的 Converse 及的英倫工業風男裝品牌 A-COLD-WALL*，於 11 月 13 至 15 日在OnTheList 太古坊陳列室開倉。最後是本地時裝品牌 Initial，服飾主打復古及型格風格，簡約又具獨特細節的剪裁，深受上班族及時尚女生歡迎，品牌將於 11 月 20 至 25 日在線上開倉，讓大家以最優惠的價錢入手 Initial 的上衣、連身裙、半截裙等。



● 11 月 6 至 12 日︰MICHAEL KORS（線上）

● 11 月 13 至 15 日︰A-COLD-WALL*（線下）

● 11 月 13 至 15 日︰CONVERSE（線下）

● 11 月 16 至 22 日︰CONVERSE（線上）

● 11 月 20 至 25 日︰INITIAL（線上）





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地址︰鰂魚涌英皇道 979 號太古坊濠豐大廈 4 樓全層

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