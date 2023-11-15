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香港娛樂圈近日其中一個熱話，必定是叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的我最喜愛的男、女歌手及組合大獎。若大家都想在1月1日入場支持喜歡的歌手，大家就要留意以下著數了，因為有機會可以得到叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的門票。

香港娛樂圈近日其中一個熱話，必定是叱咤樂壇流行榜頒獎典禮的我最喜愛的男、女歌手及組合大獎。每年樂迷都可以投中自己的一票，支持自己喜歡的歌手，而在今午，商台今公布第一輪投票的12強領先名單，當中「我最喜愛的男歌手」竟然有一個令人意想不到的人名出現，就是尹光！很多網民力推尹光成為今年「我最喜愛的男歌手」，不知道會不會成功呢？若大家都想在1月1日入場支持喜歡的歌手，大家就要留意寶礦力水特ion water的大抽獎了。

圖片來源：IG@ silly.father

圖片來源：IG@keung_show

圖片來源：IG@edanlui

寶礦力水特ion water近日宣布，將送出總共200張「Katch優惠平台呈獻2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券，讓大家可以親身參與頒獎禮之外，更可以即場投票，支持心水歌手和歌曲！參加大抽獎方法十分簡單，只要做2個Steps就有機會得到門券2張：

1. 由2023年11月13日（星期一）開始，至2023年12月14日（星期四），購買任何正貨ion water產品滿$30

2. 於2023年12月15日晚上11時59分或以前，到寶礦力水特官方網站填妥表格並上載正本收據，即可參加抽獎

今次寶礦力水特ion water大抽獎得獎名額共100名，得獎者可以得到「Katch優惠平台呈獻2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮」門券2張。買得愈多，中獎機會愈大，但每張收據只可參加抽獎一次。而得獎名單將於2023年12月18日刊登於星島日報、英文虎報（The Standard HK）及寶礦力水特網站公布。

登記網址

購買ion water產品日期：2023年11日13日（星期一）至2023年12月14日（星期四）

截止參加抽獎日期：2023年12月15（星期四）晚上11時59分

抽獎結果公布日期：2023年12月18日







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