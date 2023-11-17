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半年一度AEON會員尊享購物日回歸喇！即日起至11月21日，只要使用AEON會員卡或指定信用卡購物，就會有照價再折的優惠！無論百貨，抑或超市、Daiso都全場勁減，連冬天必備的保暖電器也有折上折！即睇有甚麼抵買之選！

AEON優惠日 ︳ 1. 超市會員照價再9折！熟松葉蟹腳$140有找！日本蛋$20一盒

AEON超市逢星期三的減價日一向吸引不少人瘋狂掃貨，今次不用等到星期三，會員尊享購物日也有大量減價食品！急凍挪威有皮三文魚柳4件裝勁減$40，只需$89！野生比目魚扒$59一件、$100有2件；連獨家發售日本之惠白蛋減價至1盒$24.9，2盒$40，全部會員再有9折！不過講到最抵最難得減價的一定是熟松葉蟹腳！原價$169，特價$149之餘，會員再9折！想買的大家記住11月19至21日到AEON搶購！

除了食品外，唯潔雅衛生紙特價$61.9兩件，會員同樣照價再9折，是時候為家居用品囤貨！

（圖片來源：AEON Facebook）

（圖片來源：AEON）

AEON優惠日 ︳ 2. 服裝：保暖內衣$60有找、三合一外套勁減$900！

最近天氣轉涼，大家家中存放已久的保暖內衣拿出來了嗎？AEON服裝部有TOPVALU Peacefit Warm男女裝內衣系列減價，原價$69，現只需$59.9！而Onepolar 3合1外套更勁減$900，現在$699就買到，會員更照價再8折！未來幾日會繼續受季候風來襲，大家趁機入手禦寒衣物啦！

（圖片來源：AEON Facebook）

（圖片來源：AEON）

AEON優惠日 ︳ 3. 家居用品：深鍋2件裝低至2折$539入手！

每次百貨公司減價，廚具一定會有份，今次AEON都不例外，CIRCULON易潔鍋及煎鍋2件套裝原價$2,698，現在低至2折$539就買到，還會送贈湯杓1件！另外Tefal最出名深炒鍋亦以半價發售，同樣是會員照價再9折，不妨到場看看哪個品牌最適合你！

（圖片來源：AEON）

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