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電子支付近年愈見普遍，像 AlipayHK 不只可於港澳、內地使用，最近更延伸至日本、韓國等地，方便大家旅行時也直接以 AlipayHK 跨境支付，重點是即時以港幣結算，不含手續費。適逢年末優惠，AlipayHK 聯同多個日韓零售點推出多個減價優惠，包括 BicCamera、COSMOS、 LAWSON、大丸百貨、LOFT、高島屋、GS25便利店、OLIVE YOUNG、鷺梁津水產市場等，買滿額減最多 1,000 日圓或低至 9 折！

深明港人最愛去日本 shopping 血拼，AlipayHK 的日本合作商戶就涵蓋各大主要機場免稅店、藥妝、百貨、電器舖、便利店等，大家甚至可用 AlipayHK 支付當地的士車資；至於韓國，AlipayHK 則可用於主要城市的免稅商店、百貨、便利店、餐飲連鎖店及的士，讓大家輕鬆去旅行。若想查閱當日港元匯率，只要在 App 內的「Alipay+ Rewards」頁面，點選「熱門服務」中的「匯率換算」，輸入商品價格，即可顯示對應港元金額，方法簡單！

AlipayHK年末優惠！日本買滿額減最多1,000日圓／明洞OLIVE YOUNG 9折

年末活動期間，AlipayHK 聯乘多個品牌推出優惠，包括即日起至 2 月 25 日，大家於成田機場、羽田機場、新千歲機場及福岡機場消費滿 10,000 日圓即可減 500 日圓；而 12 月 1 日起至 2 月 20 日，於BicCamera、COSMOS、鶴羽藥妝、大國藥妝、EDION 等消費滿 10,000 日圓，也可減 500 日圓。其他名牌如 LAWSON、大丸百貨、LOFT、高島屋等亦於不同時間各有優惠，海外旅遊時記得預先到 AlipayHK 領取至抵優惠券！

AlipayHK 的韓國優惠，除了即日起至 11 月 30 日，於 OLIVE YOUNG 及 GS25 便利店消費可分別享 9 折優惠及滿 10,000 韓圜即減 2,000 韓圜優惠；由 11 月 15 日起至 12 月 31 日，於明洞、弘大區指定商店可獲得消費即享 10％ 折扣優惠及高達 50,000 韓圜優惠。值得一提，12月還有皮膚管理、醫美、髮型屋、牙科等，統統有 10% 折扣及高達 20,000 韓圜優惠！

日本

● 成田機場︰滿10,000減500日元（9／22-2／25）

● 羽田機場︰滿10,000減500日元 （9／22-2／25）

● 新千歲機場︰滿10,000減500日元（9／22-2／25）

● 福岡機場︰滿10,000減500日元（9／22-2／25）

● 晴空塔/ 晴空街道︰滿8,000減400日元 （9／22-2／20 ）

● 三井不動產︰ 滿10,000減500日元（11／1-2／20）

● 大丸︰滿20,000減1000日元（11／1-2／20）

● 札幌藥妝︰滿10,000減500日元（12／1-2／25）

● 鶴羽藥妝︰滿10,000減500日元（12／1-2／20）

● COSMOS︰滿10,000減500日元（12／1-2／20）

● BicCamera︰滿10,000減500日元（12／1-2／20）

● JTC︰滿20,000減1000日元 （12／1-2／29）

● 大國藥妝︰滿10,000減500日元（12／1-2／20）

● EDION︰滿10,000減500日元（12／1-2／20）

● 關西機場︰滿10,000減500日元（12／5-2／25）

● LAWSON︰滿1,000-100日元（12／26-2／26）

● 京王百貨︰滿10,000減500日元（1／18-2／19）

● LOFT︰滿10,000減500日元（1／19-2／20）

● JR西日本︰滿8,000減400日元（1／19-2／20）

● 高島屋︰滿20,000減1000日元（1／19-2／20）

● 近鐵百貨︰滿10,000減500日元（1／19-2／20）

● 三菱地所︰滿10,000減500日元 （1／19-2／20）等

韓國

● GS25便利店︰滿10,000減2,000韓圜（11／1-11／30 ）

● OLIVE YOUNG（明洞商圈內6家門店）︰10%折扣優惠（11／1-11／30，上限10,000韓圜

）

● 鷺梁津水產市場︰10%折扣優惠（11／1-12／31，上限50,000韓圜）

● Starbucks︰10%折扣優惠（11／10-11／30，上限5,000韓圜）

● 新羅愛寶客免稅店Shilla HDC DFS︰滿50,000減5,000韓圜（11／15-12／15 ）

● Myeongdong／Hongdae district（部分門店）︰10%折扣優惠（11／15-12／31，上限50,000韓圜）

● emart24便利店︰10%折扣優惠（11／15-12／31，上限50,000韓圜）

● Top 50 Glasses︰10%折扣優惠（11／15-12／31，上限50,000韓圜）

● 943 King's Cross︰10%折扣優惠（11／15-12／31，上限50,000韓圜）

● CU便利店（指定105家門店）︰20%折扣優惠（12／1-12／31，上限4,000韓圜）

● K-beauty（部分門店）︰10%折扣優惠（12／1-12／31，上限20,000韓圜）

● 當地消費折扣優惠（每人一次，一次可領5張券）︰

11／1-11／30

- 滿5,000減1,000韓圓

- 滿10,000減2,000韓圓

- 滿30,000減6,000韓圓

- 滿50,000減10,000韓圓

- 滿100,000減20,000韓圓

（12／1-12／31）

- 滿5,000減1,000韓圓

- 滿10,000減2,000韓圓

- 滿30,000減6,000韓圓

- 滿50,000減10,000韓圓

- 滿100,000減20,000韓圓

限時搶$1優惠券禮包！

為了鼓勵大家在日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓等地使用 AlipayHK 消費，由即日起至下年 1 月 10 日，AlipayHK 的「Alipay+ Rewards」頁面推出 $1 當地消費扣減優惠券禮包，內含 $25 優惠券、$10 優惠券、$8 優惠券及 $5 優惠券，總值 $58。使用方法簡單，適用於任何消費，活動期間每人最多可以購買優惠券禮包三次，優惠細則可詳看下表*。

● $5優惠券x1︰消費滿$5.1即可使用

● $8優惠券x1︰消費滿$50即可使用

● $10優惠券x2︰消費滿$100即可使用

● $25優惠券x1︰消費滿$200即可使用

網址︰https://render.alipay.hk/p/s/hkwallet/landing/jpkrborder







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