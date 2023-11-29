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臨近年尾，竟然仍有平機票！今次香港國際機場贊助大家在7大旅行社購買國泰買一送一機票！航點高達接近20個，最熱門的旅遊熱點東京、大阪、曼谷、首爾等都有齊，每人還包2件寄艙行李！即睇各大旅行社優惠詳情！

由即日起至12月11日，永安旅行社、東瀛遊、專業旅運、捷成假期、hutchgo、安達旅運及中旅社7間旅行社皆推出國泰機票買一送一活動，每間旅行社推出的套票及航點都不一樣，有長線如悉尼、墨爾本、美國等，又有短線港人至愛航點—曼谷、大阪、台北等，大家可以因應自己想去的地方揀選最抵最適合的旅行社購買機票！不過相同的是所有機票出發日期皆是2024年4月8日至9月25日，需要二人同行，每人包2件23kg寄艙行李，大家不用擔心買得太多，行李過重罰錢了！

國泰買一送一優惠

1. 預訂日期：即日起至12月11日

2. 旅行出發日期：2024年4月8日至9月25日

3. 旅遊天數：2至7日（短線遊）；2至30日（長線遊）

4. 詳情：必須二人同行，包括2件23kg寄艙行李

國泰買一送一機票 ︳ 1. 永安旅遊：19個航點任揀！澳洲飛足30日只需$2,225起！

永安今次包括的航點主要是短線遊，有日本大阪、東京、首爾、台北等，旅遊天數由2天至7天，最平的短途遊就是台灣的台北及高雄，每人只需$675起（未連稅）就能買到來回機票！另外，澳洲的墨爾本及悉尼的機票也十分抵買，只需$2,225起就能飛足2 至30天！假如有計劃與伴侶或好友去個旅行就可以考慮一下，填寫表格，等待客戶服務部門按遞交程序跟進回覆！

（圖片來源：永安旅遊）

永安旅遊

航點（旅行天數：2至7日）：

1. 日本：大阪、札幌、東京成田、福岡、名古屋

2. 韓國：首爾

3. 中國內地：北京、上海

4. 泰國：曼谷、布吉島

5. 馬來西亞：吉隆坡、檳城

6. 越南：胡志明市、河內

7. 新加坡

8. 台灣：台北、高雄

航點（旅行天數：2至30日）：

9. 澳洲：墨爾本、悉尼

預訂表格請按此

國泰買一送一機票 ︳ 2. EGL Tours 東瀛遊：成功購買機票有加訂優惠！最平酒店住宿每晚$100！

與永安旅遊一樣，航點高達19個，不過值得一提的是，只要成功在東瀛遊成功購買國泰買一送一機票，還可以在2024年1月15日或之前加訂額外優惠，例如加訂酒店房每晚$100、日本自駕租車75折等，啱晒不想四處格價的你！

（圖片來源：EGL Tours 東瀛遊）

（圖片來源：EGL Tours 東瀛遊）

（圖片來源：EGL Tours 東瀛遊）

EGL Tours 東瀛遊

航點（旅行天數：2至7日）：

1. 日本：大阪、札幌、東京成田、福岡、名古屋

2. 韓國：首爾

3. 中國內地：北京、上海

4. 泰國：曼谷、布吉島

5. 馬來西亞：吉隆坡、檳城

6. 越南：胡志明市、河內

7. 新加坡

8. 台灣：台北、高雄

航點（旅行天數：2至30日）：

9. 澳洲：墨爾本、悉尼

加購優惠：

1. 加訂酒店每晚房$100優惠

2. 加訂日本自駕租車75折優惠

3. 加訂日本火車證JR Pass 95折優惠

4. 加訂日本/韓國一天遊 9折優惠

預訂方式：

1. 電話查詢及報名中心：3692 0888（按2字）

2. WhatsApp：6688 0312

3. 電郵查詢：ct.fit@egltours.com

東瀛遊網址請按此

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