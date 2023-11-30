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每天到了交稅的時候，大家都會否看看各大銀行或平台推出交稅優惠。最近， AlipayHK宣布推出4大交稅著數，當中包括高達12個月分期免息免手續費、搶$5,000扣稅券、$50扣稅券等等。如果大家有用開AlipayHK，都可以看看這些優惠適不適合！即睇優惠詳情及適用日期！

每年一到交稅的時候，大家總要準備一筆錢去繳交，而很多銀行或平台都會推出不同的交稅優惠，以減輕大家的負擔。大家日常有沒有使用AlipayHK的習慣呢？近日，AlipayHK宣布推出4大交稅著數，可能大家都會用得上，我們先看看使用AlipayHK怎樣交稅！

AlipayHK交稅2大方法

使用AlipayHK可以用2大方法，相當方便快捷：

1. 用AlipayHK掃描稅單上的轉數快二維碼

2. 在AlipayHK中前往「應用中心」搜索「交稅」、「繳稅」，自行輸入要繳納的金額

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