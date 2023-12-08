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年尾各大超市、商場紛紛大減價！近日AEON就發出「降價宣言」，不只在年末快閃減價，還維持至2024年2月29日！超過150件日用品及食品狂減，趁這段時間大掃入貨，為家中常用物品囤貨！

AEON優惠 | 1. 廚具篇：易潔煎鍋$60有找、桌上鍋勁減約$50

AEON旗下HOME COORDY今次也有勁減產品！家中必備的輕量紅色易潔煎鍋由$89.9降價至$59.9，連日式家居兼懶人最愛用的輕量陶瓷塗層桌上鍋也減約$50，原價$129，現優惠價$79.9，不用把煮好的菜式搬到另一個碗內，實用之餘，又可以直接「出得廳堂」，CP值極高！

輕量紅色易潔煎鍋（約24厘米）

原價：$89.9；優惠價：$59.9

（圖片來源：AEONCITY）

輕量陶瓷塗層桌上鍋（18厘米）

原價：$129；優惠價：$79.9

（圖片來源：AEONCITY）

AEON優惠 | 2. 食品篇：平均$1.5一塊芝士、450克乳酪只需$29.9！

AEON超市售賣很多日本製食品，吸引了不少人有空都會逛逛，尤其周三減價日！現在不用等待每個星期三也有減價！芝士片及烤焗用芝士片20片裝只售$30.9（原價$36.9），即平均約$1.5一塊！對於愛芝士之人是超抵之選！另一早餐之選—乳酸菌乳酪同樣減價，原味及輕盈原味由$37.9減至$29.9！

芝士片／烤焗用芝士片（20片）

原價：$36.9；優惠價：$30.9

（圖片來源：AEON）

乳酸菌乳酪（原味/輕盈原味）（450克）

原價：$37.9；優惠價：$29.9

（圖片來源：AEON）

聖誕將至，想買定飲品招呼朋友到家中開Party？日本著名PREMIUM生啤酒6罐裝，由$59減至$45，喜歡和朋友喝點酒聊天的大家切勿錯過優惠！

PREMIUM生啤酒（六罐裝）

原價：$59；優惠價：$45

（圖片來源：AEON）

AEON優惠 | 3. 日用品篇：15至45枚入密封冷凍袋$15.9、大中細收馬卡龍式收納箱均一價$59.9！

AEON最出名的產品之一莫過於收納用品！大、中、小Size任你揀之餘，還有不同顏色，一定能夠讓你可以找到與家居風格相襯的收納箱！今次HOME COORDY有不同尺寸的收納箱減價，以往價值$79.9或$99.9，統統均一價$59.9！有不同的馬卡龍色，如粉紅色、綠色、淺啡色等，女士們一定會喜歡！

柔軟塑膠收納箱

原價：$79.9/$99.9；優惠價：$59.9

（圖片來源：AEON）

除了好看的收納箱，不同尺寸及數量的拉口密封冷凍袋也是均一價$15.9！無論最小的SS Size（45枚）至到最大的LL Size（15枚）都照顧到，大家可以按需要購買！

拉口密封冷凍袋

原價：$19.9；優惠價：$15.9

（圖片來源：AEON）

襯衫衣架

原價：$19.9；優惠價：$10

（圖片來源：AEON）

AEON降價宣言

推廣日期：即日起至2024年2月29日

AEON網址請按此

下一頁：同場加映：即日起於AEON各大平台買滿$500，即送$500現金券！







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