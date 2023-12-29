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2023-12-29

HK Express推2024年日本全線航點優惠機票！二人同行飛東京、大阪、福岡單程最平$328！飛這裏只需$228！即睇幾時出發＋購買連結

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　　2024年將至，大家想好新一年「第一飛」去哪裏了嗎？HK Express在年末發出最後一擊，推出日本平機票!只要二人同行就可以最平每人$228起買一張單程機票，明年去日本不同地方旅行！即睇有甚麼地方選擇、出發日子等！

 

二人或以上同行每人只需單程$228起！

 

　　又有平機票！由即日起至1月1日，到HK Express網站即可搶日本優惠機票！只要相約旅伴，二人或以上同行，東京、大阪、名古屋、福岡、高松、鹿兒島、熊本單程票價低至每人$328，沖繩單程票價更平至$228一張，不過不包括燃油附加費、稅項及其他收費，大家可選用「里數加現金」的方式兌換機票及其他服務（包括行李、餐飲服務、座位選項、U-First優先服務等），還可以限時優惠價$90（原價$120）揀選前排座位，早人一步落機過關！

 

（圖片來源：HK Express）

 

　　而旅行日期為2024年1月2日至2月5日！大家快點計劃「返鄉下」，捉緊冬日的尾巴，看看尚在積雪的富士山，又或者自駕遊到白川鄉感受夢幻童話世界，展開新年「第一飛」！

 

HK Express日本航點平機票

開搶日期：即日起至2024年1月1日
航點：東京、大阪、名古屋、福岡、高松、鹿兒島、熊本、沖繩、廣島、石垣島、長崎、宮古（下地島）
旅遊日期：2024年1月2日至2月5日
購買平機票請按此

 

 

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