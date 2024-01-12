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離農曆新年尚餘 1 個月，不少品牌已經相繼推出新年優惠，像 IKEA 就有買 $2,000 送 $200 現金券，讓大家趁年廿八大掃除前把握機會以至低價去舊迎新，換走舊傢俬、家具。萬寧則有「福氣一條龍特派車」遊走港九新界派過萬份福袋，由護膚、保健、個人護理至優惠券都有。國泰品味網店、惠康同樣有優惠，即睇詳情。

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新年優惠2024｜IKEA新年開運禮！買$2,000送$200現金券

IKEA 近日推出「新年開運禮」，由即日起至 1 月 31 日於 IKEA 分店（愉景灣及奧運 Close to you 除外）及網上購買傢俬家飾，每滿 $2,000 即可獲得 IKEA 現金券 $200 一張，每位顧客最多可換領6 張，即最多獲價值 $1,200 現金券（數量有限，送完即止），趁機為家居換上新傢俬、新家品，去舊迎新迎接龍年吧。

IKEA 新年開運禮

實體現金券派發日子：即日起至 2024 年 1 月 31 日

實體現金券兌換期：2024 年 2 月 1 日起至 2024 年 2 月 21 日

電子優惠碼派發日子：即日起至 2024 年 2 月 5 日

電子優惠碼有效期：2024 年 2 月 5 日 0:00 至 2024 年 2 月 26 日 23:59 期間（格林威治標準時間+8:00）

網址︰www.ikea.com.hk/zh

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