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新年優惠浪接浪！AEON宣佈即日起推出「福祿壽」組合優惠，每個類別包含不同傢具及電器，讓你按照所需自由配搭！AEON會員更有額外現金券獎賞！趁著就到新年，快點盤算一下家中有甚麼需要更換，去舊迎新！

AEON優惠 ︳ 1. 三款產品一個價錢；「祿＋壽」均一價$2,000！

今次「福祿壽」組合優惠分為兩部分，分別為「福＋祿＋壽」及「祿＋壽」組合。前者可以依照「福」方面的產品價錢付款，然後再從「祿」及「壽」各多選一件產品。舉一個例子，假如你在「福」區睇中一部價值$5,888的LG 50吋4K LED智能電視，你就可以該價錢，配搭「祿」及「壽」區各一件產品，計起來最多低至24折，抵！

至於「祿＋壽」組合，價錢更相宜，「祿＋壽」各選購一件產品均一價$2,000！三區幾乎囊括所以家中所需電器及傢具，如電視、梳化、煮食爐、洗衣機及各種櫃等。事不宜遲，即睇各個類別有甚麼至筍必買貨品！

各區焦點產品

【福】

1. LG、Samsung、Panasonic、SONY智能電視：$4,888至$10,888

2. Dyson Supersonic風筒（兩年保養）：$4,888

3. HP 13吋纖薄筆記型電腦：$7,888

4. LG、TOSHIBA、Pansonic、Samsung、三菱雪櫃：$3,888至$16,888

5. Pansonic、三菱、Gree格力冷氣機：$4,888至$7,888

（圖片來源：AEON）

（圖片來源：AEON）

（圖片來源：AEON）

（圖片來源：AEON）

（圖片來源：AEON）

【祿】

1. 多田牌煮食爐（原價：$4,298）

2. DeLonghi電焗爐（原價：$2,848）

3. Tefal直立式無線吸塵機（原價：$3,498）

4. VISIONS 晶鑽雙耳淺鍋/餐具/電陶爐套裝（原價：$5,880）

5. THERMOS真空燜燒鍋套裝（原價：$3,104）

（圖片來源：AEON）

【壽】

1. 中式廚刀＋砧板＋廚房剪套裝（原價：$2,847）

2. Alu Induction中式炒鑊連玻璃蓋（原價：$1,995）

3. ReFa CARAT SALON II（原價：$2,680）（限售30件）

4. OTO輕盈腰背鬆Oval（原價：$2,350）

5. Pansonic多功能電熱盤（原價：$2,480）

（圖片來源：AEON）

下一頁：即睇會員額外獎賞！







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